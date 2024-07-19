В Белгородской области заметили автобус в защитной решетке

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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, салон автобуса, автобус гармошка
В Белгородской области по улицам ездит автобус, окруженный защитной сеткой от беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Белгородской области по улицам ездит автобус, который со всех сторон окружен металлической кустарной защитой-сеткой от ударов украинских беспилотников. Соответствующую информацию приводит telegram-канал «Белгород ЧС №1».

Согласно данным издания Бел.RU, этот автобус является служебным и доставляет сотрудников в приграничные районы региона. Именно поэтому он оборудован металлической сеткой.

URA.RU направило запрос в администрацию Белгорода. На момент публикации материала ответа не поступило.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по легковому автомобилю в поселке Октябрьский. В результате этого водитель получил минно-взрывную и баротравму. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали помощь, госпитализация в этом случае не потребовалась, передает «Национальная служба новостей».

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В Белгородской области по улицам ездит автобус, который со всех сторон окружен металлической кустарной защитой-сеткой от ударов украинских беспилотников. Соответствующую информацию приводит telegram-канал «Белгород ЧС №1». Согласно данным издания Бел.RU, этот автобус является служебным и доставляет сотрудников в приграничные районы региона. Именно поэтому он оборудован металлической сеткой. URA.RU направило запрос в администрацию Белгорода. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по легковому автомобилю в поселке Октябрьский. В результате этого водитель получил минно-взрывную и баротравму. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали помощь, госпитализация в этом случае не потребовалась, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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