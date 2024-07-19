В Белгородской области заметили автобус в защитной решетке

19 июля 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

В Белгородской области по улицам ездит автобус, окруженный защитной сеткой от беспилотников ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белгородской области по улицам ездит автобус, который со всех сторон окружен металлической кустарной защитой-сеткой от ударов украинских беспилотников. Соответствующую информацию приводит telegram-канал «Белгород ЧС №1». Согласно данным издания Бел.RU, этот автобус является служебным и доставляет сотрудников в приграничные районы региона. Именно поэтому он оборудован металлической сеткой. URA.RU направило запрос в администрацию Белгорода. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по легковому автомобилю в поселке Октябрьский. В результате этого водитель получил минно-взрывную и баротравму. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали помощь, госпитализация в этом случае не потребовалась, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Белгородской области по улицам ездит автобус, который со всех сторон окружен металлической кустарной защитой-сеткой от ударов украинских беспилотников. Соответствующую информацию приводит telegram-канал «Белгород ЧС №1». Согласно данным издания Бел.RU, этот автобус является служебным и доставляет сотрудников в приграничные районы региона. Именно поэтому он оборудован металлической сеткой. URA.RU направило запрос в администрацию Белгорода. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по легковому автомобилю в поселке Октябрьский. В результате этого водитель получил минно-взрывную и баротравму. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали помощь, госпитализация в этом случае не потребовалась, передает «Национальная служба новостей».