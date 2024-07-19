В Белгородской области заметили автобус в защитной решетке

В Белгородской области по улицам ездит автобус, который со всех сторон окружен металлической кустарной защитой-сеткой от ударов украинских беспилотников. Соответствующую информацию приводит telegram-канал «Белгород ЧС №1».
Согласно данным издания Бел.RU, этот автобус является служебным и доставляет сотрудников в приграничные районы региона. Именно поэтому он оборудован металлической сеткой.
URA.RU направило запрос в администрацию Белгорода. На момент публикации материала ответа не поступило.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ ударили по легковому автомобилю в поселке Октябрьский. В результате этого водитель получил минно-взрывную и баротравму. Он самостоятельно обратился в больницу, где ему оказали помощь, госпитализация в этом случае не потребовалась, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.