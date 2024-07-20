20 июля 2024
19 июля 2024

Жалоба женщины-инвалида из Талицы на аварийное жилье дошла до Бастрыкина

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело главе СКР региона
Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело главе СКР региона Фото:

По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело из-за жалобы женщины-инвалида на расселение из аварийного дома в Талице (Свердловская область). Его поручение передает telegram-канал «Информационный центр СК России».

«Женщина и ее супруг проживают в доме по улице Свердлова в городе Талице на основании договора социального найма жилого помещения. Десять лет назад здание, 1932 года постройки, признано аварийным, однако несмотря на вынесенное в прошлом году судебное решение, до настоящего времени новое жилье не предоставлено. Семья вынуждена проживать в небезопасных условиях, опасаясь обрушения дома», — сообщается в посте.

Уточняется, что в приемной главы СКР появилось обращение о многолетнем отсутствии мер по переселению семьи женщины в благоустроенное жилье. После его рассмотрения дано указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко начать делопроизводство и предоставить доклад по итогам расследования.

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По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело из-за жалобы женщины-инвалида на расселение из аварийного дома в Талице (Свердловская область). Его поручение передает telegram-канал «Информационный центр СК России». «Женщина и ее супруг проживают в доме по улице Свердлова в городе Талице на основании договора социального найма жилого помещения. Десять лет назад здание, 1932 года постройки, признано аварийным, однако несмотря на вынесенное в прошлом году судебное решение, до настоящего времени новое жилье не предоставлено. Семья вынуждена проживать в небезопасных условиях, опасаясь обрушения дома», — сообщается в посте. Уточняется, что в приемной главы СКР появилось обращение о многолетнем отсутствии мер по переселению семьи женщины в благоустроенное жилье. После его рассмотрения дано указание и.о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко начать делопроизводство и предоставить доклад по итогам расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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