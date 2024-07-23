Стала известна причина обысков в парке «Патриот», связанного с экс-министром Ивановым

Mash: обыски в парке «Патриот» связаны с мошенничеством при госзакупках
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молебен по случаю закладки первого камня Храма Александра Невского в парке Патриот. Верхняя Пышма
Следователи допрашивают директора парка «Патриот» и еще нескольких сотрудников в связи с мошенничеством при госзакупках, сообщают telegram-каналы Фото:

Проводимые парке «Патриот» обыски связаны с мошенничеством при госзакупках и хищением средств в размере не менее 40 миллионов рублей. Информацию об этом передают telegram-каналы.

«Обыски в парке „Патриот“ связаны с мошенничеством при госзакупках <…> речь идет о хищении не меньше 40 млн рублей», — сообщили в telegram-канале Mash. По их данным, следователи допрашивают директора парка, бухгалтера и других сотрудников.

Ранее в парк «Патриот», строительство которого курировал экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Сам Иванов обвиняется во взяточничестве, однако правоохранительные органы отрицали связь следствия в парке с уголовным делом экс-министра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проводимые парке «Патриот» обыски связаны с мошенничеством при госзакупках и хищением средств в размере не менее 40 миллионов рублей. Информацию об этом передают telegram-каналы. «Обыски в парке „Патриот“ связаны с мошенничеством при госзакупках <…> речь идет о хищении не меньше 40 млн рублей», — сообщили в telegram-канале Mash. По их данным, следователи допрашивают директора парка, бухгалтера и других сотрудников. Ранее в парк «Патриот», строительство которого курировал экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Сам Иванов обвиняется во взяточничестве, однако правоохранительные органы отрицали связь следствия в парке с уголовным делом экс-министра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...