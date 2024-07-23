Стала известна причина обысков в парке «Патриот», связанного с экс-министром Ивановым

Mash: обыски в парке «Патриот» связаны с мошенничеством при госзакупках

23 июля 2024 в 19:56 Размер текста - 17 +

Следователи допрашивают директора парка «Патриот» и еще нескольких сотрудников в связи с мошенничеством при госзакупках, сообщают telegram-каналы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Проводимые парке «Патриот» обыски связаны с мошенничеством при госзакупках и хищением средств в размере не менее 40 миллионов рублей. Информацию об этом передают telegram-каналы. «Обыски в парке „Патриот“ связаны с мошенничеством при госзакупках <…> речь идет о хищении не меньше 40 млн рублей», — сообщили в telegram-канале Mash. По их данным, следователи допрашивают директора парка, бухгалтера и других сотрудников. Ранее в парк «Патриот», строительство которого курировал экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Сам Иванов обвиняется во взяточничестве, однако правоохранительные органы отрицали связь следствия в парке с уголовным делом экс-министра. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проводимые парке «Патриот» обыски связаны с мошенничеством при госзакупках и хищением средств в размере не менее 40 миллионов рублей. Информацию об этом передают telegram-каналы. «Обыски в парке „Патриот“ связаны с мошенничеством при госзакупках <…> речь идет о хищении не меньше 40 млн рублей», — сообщили в telegram-канале Mash. По их данным, следователи допрашивают директора парка, бухгалтера и других сотрудников. Ранее в парк «Патриот», строительство которого курировал экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов, приехали несколько автомобилей с оперативниками. Сам Иванов обвиняется во взяточничестве, однако правоохранительные органы отрицали связь следствия в парке с уголовным делом экс-министра.