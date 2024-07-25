Екатеринбуржец, упавший под поезд метро и под машину, скончался в больнице

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Мужчина погиб во время операции
Мужчина погиб во время операции Фото:

Екатеринбуржец Владислав, который в конце июня сначала упал под вагон в метро, а позже был сбит автомобилем, скончался в больнице. Об этом сообщила его жена.

«На операции сердце не выдержало. Не верим, мы в шоке», — рассказала жена мужчины Е1.ru. Ранее она заявила изданию, что в день трагедии мужчина в этот день потерял миллион рублей, переведя деньги попрошайке. 

Утром 30 июня Владислав упал под поезд метро на станции «Площадь 1905 года», что привело к остановке работы нескольких станций и эвакуации пассажиров. Мужчина выжил и был госпитализирован, однако позже он сбежал из больницы. После поимки его вновь госпитализировали с множественными переломами. После трагического дня у него работала только одна рука.

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Екатеринбуржец Владислав, который в конце июня сначала упал под вагон в метро, а позже был сбит автомобилем, скончался в больнице. Об этом сообщила его жена. «На операции сердце не выдержало. Не верим, мы в шоке», — рассказала жена мужчины Е1.ru. Ранее она заявила изданию, что в день трагедии мужчина в этот день потерял миллион рублей, переведя деньги попрошайке.  Утром 30 июня Владислав упал под поезд метро на станции «Площадь 1905 года», что привело к остановке работы нескольких станций и эвакуации пассажиров. Мужчина выжил и был госпитализирован, однако позже он сбежал из больницы. После поимки его вновь госпитализировали с множественными переломами. После трагического дня у него работала только одна рука.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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