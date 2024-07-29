Экс-подполковник СБУ назвал РДК*, атаковавший Белгородскую область, фикцией

Экс-подполковник СБУ Прозоров: РДК* не существует

29 июля 2024 в 08:00 Размер текста - 17 +

Василий Прозоров считает, что РБК не существует, это лишь фикция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Русский добровольческий корпус* (РДК, террористическая организация, запрещенная на территории РФ) является виртуальной структурой, созданной Украиной для пропаганды и финансируемой западными странами. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. «Де-факто РДК не существует… Все операции, которые якобы проводит РДК, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляют шеврон перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные», — сказал Прозоров в разговоре с РИА Новости, отметив, что сейчас идет расследование. Он также сообщил, что в рядах РДК насчитывается не более 50 человек. Прозоров подчеркнул, что цель создания РДК — расшатывать ситуацию внутри России и оправдывать расходы западных спонсоров. По его словам, украинские военные используют атрибутику РДК, чтобы создать видимость его активности и вторжений в Белгородскую область. «Это реально фикция, выдуманная украинскими спецслужбами», — заявил экс-подполковник. В марте украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области. Это привело к перестрелке и одному пострадавшему из числа мирных жителей. *РДК — террористическая организация, запрещенная на территории РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Русский добровольческий корпус* (РДК, террористическая организация, запрещенная на территории РФ) является виртуальной структурой, созданной Украиной для пропаганды и финансируемой западными странами. Об этом сообщил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. «Де-факто РДК не существует… Все операции, которые якобы проводит РДК, проводят кадровые украинские военнослужащие, которым просто цепляют шеврон перед операцией. И нам об этом рассказывали украинские военнопленные», — сказал Прозоров в разговоре с РИА Новости, отметив, что сейчас идет расследование. Он также сообщил, что в рядах РДК насчитывается не более 50 человек. Прозоров подчеркнул, что цель создания РДК — расшатывать ситуацию внутри России и оправдывать расходы западных спонсоров. По его словам, украинские военные используют атрибутику РДК, чтобы создать видимость его активности и вторжений в Белгородскую область. «Это реально фикция, выдуманная украинскими спецслужбами», — заявил экс-подполковник. В марте украинские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться в Курскую и Белгородскую области. Это привело к перестрелке и одному пострадавшему из числа мирных жителей. *РДК — террористическая организация, запрещенная на территории РФ