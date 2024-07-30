В Беларуси приговоренный к смертной казни немец обратился к Лукашенко

Приговоренный к расстрелу немецкий наемник Кригер обратился с прошением о помиловании к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил telegram-канал «Пул Первого».
«В кабинете Первого только что обсудили дело Рико Кригера <...> Он обратился с прошением о помиловании», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что Лукашенко пригласил людей, ознакомленных с делом, чтобы узнать «посоветоваться».
Ранее в Беларуси приговорили к расстрелу немецкого наемника 30-летнего Рико Кригера, воевавшего против России. Отмечается, что мужчина был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики. Также известно, что он замешан в организации терактов, передает "Царьград".
Мужчина обвинил Германию в бездействии. Не смотря на, старания немецких дипломатов в Белоруссии, по мнению Кригера, за его жизнь пытается бороться только его семья, передает 360.ru.
В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила белорусское руководство о серьезных последствиях в случаи казни наемника. Она призвала к справедливой процедуре обжалования и остановке исполнения приговора.
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