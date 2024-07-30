В Беларуси приговоренный к смертной казни немец обратился к Лукашенко

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Немец, которому грозит расстрел, направил Лукашенко запрос о помиловании
Немец, которому грозит расстрел, направил Лукашенко запрос о помиловании Фото:

Приговоренный к расстрелу немецкий наемник Кригер обратился с прошением о помиловании к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил telegram-канал «Пул Первого».

«В кабинете Первого только что обсудили дело Рико Кригера <...> Он обратился с прошением о помиловании», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что Лукашенко пригласил людей, ознакомленных с делом, чтобы узнать «посоветоваться».

Ранее в Беларуси приговорили к расстрелу немецкого наемника 30-летнего Рико Кригера, воевавшего против России. Отмечается, что мужчина был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики. Также известно, что он замешан в организации терактов, передает "Царьград".

Мужчина обвинил Германию в бездействии. Не смотря на, старания немецких дипломатов в Белоруссии, по мнению Кригера, за его жизнь пытается бороться только его семья, передает 360.ru.

В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила белорусское руководство о серьезных последствиях в случаи казни наемника. Она призвала к справедливой процедуре обжалования и остановке исполнения приговора.

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Приговоренный к расстрелу немецкий наемник Кригер обратился с прошением о помиловании к президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Об этом сообщил telegram-канал «Пул Первого». «В кабинете Первого только что обсудили дело Рико Кригера <...> Он обратился с прошением о помиловании», — сообщил telegram-канал. Отмечается, что Лукашенко пригласил людей, ознакомленных с делом, чтобы узнать «посоветоваться». Ранее в Беларуси приговорили к расстрелу немецкого наемника 30-летнего Рико Кригера, воевавшего против России. Отмечается, что мужчина был осужден по шести статьям Уголовного кодекса республики. Также известно, что он замешан в организации терактов, передает "Царьград". Мужчина обвинил Германию в бездействии. Не смотря на, старания немецких дипломатов в Белоруссии, по мнению Кригера, за его жизнь пытается бороться только его семья, передает 360.ru. В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок предупредила белорусское руководство о серьезных последствиях в случаи казни наемника. Она призвала к справедливой процедуре обжалования и остановке исполнения приговора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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