Челябинский «Трактор» открыл набор будущих хоккеистов

Академия челябинского хоккейного клуба «Трактор» открыла набор детей в группы общей физической подготовки. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе регионального минспорта.
«Открыт набор в возрастные группы 2017, 2018 и 2019 годов рождения. Занятия будут проходить на регулярной безвозмездной основе. Необходима полная хоккейная экипировка и форма для спортивного зала», — сообщили в пресс-службе министерства.
Как добавили в минспорта, будущим хоккеистам при себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении, заявление и согласие на обработку персональных данных. Также необходимы документы родителей, медсправка и фотография.
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