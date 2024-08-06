06 августа 2024

Челябинский «Трактор» открыл набор будущих хоккеистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Академия хоккея Трактор. Челябинск, академия хоккея
Открыт набор детей пяти — семи лет Фото:

Академия челябинского хоккейного клуба «Трактор» открыла набор детей в группы общей физической подготовки. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе регионального минспорта.

«Открыт набор в возрастные группы 2017, 2018 и 2019 годов рождения. Занятия будут проходить на регулярной безвозмездной основе. Необходима полная хоккейная экипировка и форма для спортивного зала», — сообщили в пресс-службе министерства.

Как добавили в минспорта, будущим хоккеистам при себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении, заявление и согласие на обработку персональных данных. Также необходимы документы родителей, медсправка и фотография.

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Академия челябинского хоккейного клуба «Трактор» открыла набор детей в группы общей физической подготовки. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Открыт набор в возрастные группы 2017, 2018 и 2019 годов рождения. Занятия будут проходить на регулярной безвозмездной основе. Необходима полная хоккейная экипировка и форма для спортивного зала», — сообщили в пресс-службе министерства. Как добавили в минспорта, будущим хоккеистам при себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении, заявление и согласие на обработку персональных данных. Также необходимы документы родителей, медсправка и фотография.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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