Челябинский «Трактор» открыл набор будущих хоккеистов

07 августа 2024 в 09:40 Размер текста - 17 +

Открыт набор детей пяти — семи лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Академия челябинского хоккейного клуба «Трактор» открыла набор детей в группы общей физической подготовки. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Открыт набор в возрастные группы 2017, 2018 и 2019 годов рождения. Занятия будут проходить на регулярной безвозмездной основе. Необходима полная хоккейная экипировка и форма для спортивного зала», — сообщили в пресс-службе министерства. Как добавили в минспорта, будущим хоккеистам при себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении, заявление и согласие на обработку персональных данных. Также необходимы документы родителей, медсправка и фотография. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Академия челябинского хоккейного клуба «Трактор» открыла набор детей в группы общей физической подготовки. Об этом 7 августа сообщили в пресс-службе регионального минспорта. «Открыт набор в возрастные группы 2017, 2018 и 2019 годов рождения. Занятия будут проходить на регулярной безвозмездной основе. Необходима полная хоккейная экипировка и форма для спортивного зала», — сообщили в пресс-службе министерства. Как добавили в минспорта, будущим хоккеистам при себе необходимо иметь копию свидетельства о рождении, заявление и согласие на обработку персональных данных. Также необходимы документы родителей, медсправка и фотография.