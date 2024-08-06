06 августа 2024

В Екатеринбурге огонь охватил 16-этажный дом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте ЧП работают пожарные
На месте ЧП работают пожарные Фото:

В Екатеринбурге днем 7 августа загорелась квартира 16-этажного дома на Самолетной, 23. Огонь распространяется на двух этажах. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства.

«На девятом этаже горит квартира, но огонь уже перебросился на этаж выше. Из дома эвакуировали несколько человек», — сказал собеседник, ответив, что на место приехали спасатели.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 13:03. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 30 человек. «К ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники и 21 человек личного состава», — пояснили пожарные.

Пожар начался примерно в 13:00
Пожар начался примерно в 13:00
Фото:

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В Екатеринбурге днем 7 августа загорелась квартира 16-этажного дома на Самолетной, 23. Огонь распространяется на двух этажах. Об этом URA.RU рассказал читатель агентства. «На девятом этаже горит квартира, но огонь уже перебросился на этаж выше. Из дома эвакуировали несколько человек», — сказал собеседник, ответив, что на место приехали спасатели. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там пояснили, что сообщение о пожаре поступило в 13:03. До прибытия спасателей из здания эвакуировались 30 человек. «К ликвидации возгорания привлечены восемь единиц спецтехники и 21 человек личного состава», — пояснили пожарные.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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