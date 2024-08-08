В России сократились поставки иммуноглобулина для беременных

Поставки антирезусного иммуноглобулина, который необходим беременным женщинам с отрицательным резус-фактором, значительно уменьшились по сравнению с 2023 годом. Об этом сообщил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов.
«В первой половине 2024 года на рынок поступило примерно 48 тысяч упаковок антирезусного иммуноглобулина, что на 71% меньше по сравнению с первой половиной 2023 года», — сообщил Беспалов в беседе с РБК.
На текущий момент в России зарегистрировано шесть препаратов данного вида, однако основную долю рынка занимают четыре, три из которых производятся за пределами страны. Снижение поставок может повлиять на доступность этих жизненно важных медикаментов.
В компании Kedrion Biopharm РБК рассказали, что главной причиной отсутствия поставок в первой половине этого года является недостаточное количество гипериммунной плазмы, необходимой для производства иммуноглобулина. Данный дефицит привел к существенному снижению доступности конечного продукта и увеличению производственных затрат. В компании уточнили, что проблема нехватки продукта наблюдается не только в России, но и в других странах.
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