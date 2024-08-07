Погибший при пожаре на базе отдыха подросток оказался сыном миасского депутата

Погибший при пожаре на базе отдыха под Миассом 13-летний подросток оказался сыном депутата горсобрания Миасского городского округа Челябинской области Дениса Колоколова. В пресс-службе собрания выразили соболезнования коллеге.
«Депутаты и аппарат собрания выражают глубокие соболезнования Денису Николаевичу Колоколову и его семье в связи с трагической гибелью сына Романа. Светлая память Роме, душевных сил и мужества родителям, чтобы пережить невосполнимую утрату», — сообщили URA.RU в пресс-службе собрания депутатов.
Инцидент произошел утром 8 августа. Трое подростков решили сходить в баню. Во время процедур здание загорелось. Предварительно, один из подростков не успел выбежать и задохнулся. Его тело нашли в ходе ликвидации пожара.
Сейчас на месте работают следователи. Обстоятельств произошедшего устанавливаются. прокуратурой поставлен на контроль ход доследственной проверки. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики.
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