07 августа 2024

Погибший при пожаре на базе отдыха подросток оказался сыном миасского депутата

© Служба новостей «URA.RU»
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Депутаты выразили соболезнование коллеге в связи с потерей сына
Депутаты выразили соболезнование коллеге в связи с потерей сына Фото:

Погибший при пожаре на базе отдыха под Миассом 13-летний подросток оказался сыном депутата горсобрания Миасского городского округа Челябинской области Дениса Колоколова. В пресс-службе собрания выразили соболезнования коллеге.

«Депутаты и аппарат собрания выражают глубокие соболезнования Денису Николаевичу Колоколову и его семье в связи с трагической гибелью сына Романа. Светлая память Роме, душевных сил и мужества родителям, чтобы пережить невосполнимую утрату», — сообщили URA.RU в пресс-службе собрания депутатов.

Инцидент произошел утром 8 августа. Трое подростков решили сходить в баню. Во время процедур здание загорелось. Предварительно, один из подростков не успел выбежать и задохнулся. Его тело нашли в ходе ликвидации пожара. 

Сейчас на месте работают следователи. Обстоятельств произошедшего устанавливаются. прокуратурой поставлен на контроль ход доследственной проверки. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики.

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Погибший при пожаре на базе отдыха под Миассом 13-летний подросток оказался сыном депутата горсобрания Миасского городского округа Челябинской области Дениса Колоколова. В пресс-службе собрания выразили соболезнования коллеге. «Депутаты и аппарат собрания выражают глубокие соболезнования Денису Николаевичу Колоколову и его семье в связи с трагической гибелью сына Романа. Светлая память Роме, душевных сил и мужества родителям, чтобы пережить невосполнимую утрату», — сообщили URA.RU в пресс-службе собрания депутатов. Инцидент произошел утром 8 августа. Трое подростков решили сходить в баню. Во время процедур здание загорелось. Предварительно, один из подростков не успел выбежать и задохнулся. Его тело нашли в ходе ликвидации пожара.  Сейчас на месте работают следователи. Обстоятельств произошедшего устанавливаются. прокуратурой поставлен на контроль ход доследственной проверки. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению требований законодательства органами системы профилактики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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