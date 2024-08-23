Челябинский бизнесмен собирается выкупить землю под автодром около парка «Плодушка». Скрин

Челябинский бизнесмен хочет выкупить землю под автодром около парка «Плодушка»

23 августа 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

Замечания и предложения по проекту можно вносить с 24 августа по 4 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске бизнесмен Александр Бураковский планирует выкупить землю под автодром, построенный в двухтысячных годах на месте стадиона вблизи парка «Плодушка» в Ленинском районе. Общественные обсуждения на эту тему проходят с 21 августа по 20 сентября, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания территории в границах Копейского шоссе, улиц Гранитной, Трубников, Бобруйской (проект.) в Ленинском районе города Челябинска». Общественные обсуждения пройдут с 21 августа по 20 сентября», — сообщается на сайте. Земельный участок площадью 18 тысяч 228 квадратных метров находился в аренде более 20 лет. За это время владелец автодрома выполнил условия контракта, построив на участке образовательные классы, специализирующиеся на обучении вождению. Теперь он планирует выкупить землю. Замечания и предложения по проекту можно направлять с 24 августа по 4 сентября. Обсуждения проходят на портале «Госуслуг». Бизнесмен Александр Бураковский планирует выкупить землю под автодром, сейчас земля в аренде Скрин: кадастровая карта Челябинска Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске бизнесмен Александр Бураковский планирует выкупить землю под автодром, построенный в двухтысячных годах на месте стадиона вблизи парка «Плодушка» в Ленинском районе. Общественные обсуждения на эту тему проходят с 21 августа по 20 сентября, сообщается на сайте мэрии. «Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания территории в границах Копейского шоссе, улиц Гранитной, Трубников, Бобруйской (проект.) в Ленинском районе города Челябинска». Общественные обсуждения пройдут с 21 августа по 20 сентября», — сообщается на сайте. Земельный участок площадью 18 тысяч 228 квадратных метров находился в аренде более 20 лет. За это время владелец автодрома выполнил условия контракта, построив на участке образовательные классы, специализирующиеся на обучении вождению. Теперь он планирует выкупить землю. Замечания и предложения по проекту можно направлять с 24 августа по 4 сентября. Обсуждения проходят на портале «Госуслуг».