В Челябинске бизнесмен Александр Бураковский планирует выкупить землю под автодром, построенный в двухтысячных годах на месте стадиона вблизи парка «Плодушка» в Ленинском районе. Общественные обсуждения на эту тему проходят с 21 августа по 20 сентября, сообщается на сайте мэрии.
«Назначить проведение общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений в проект планировки территории с проектом межевания территории в границах Копейского шоссе, улиц Гранитной, Трубников, Бобруйской (проект.) в Ленинском районе города Челябинска». Общественные обсуждения пройдут с 21 августа по 20 сентября», — сообщается на сайте.
Земельный участок площадью 18 тысяч 228 квадратных метров находился в аренде более 20 лет. За это время владелец автодрома выполнил условия контракта, построив на участке образовательные классы, специализирующиеся на обучении вождению. Теперь он планирует выкупить землю. Замечания и предложения по проекту можно направлять с 24 августа по 4 сентября. Обсуждения проходят на портале «Госуслуг».
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