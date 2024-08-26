Губернатор Омской области дал первый комментарий после мощного взрыва на НПЗ

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Панельная сессия Санкт-Петербургского экономического форума (ПМЭФ-2024) с участием Дениса Мантурова, Петра Фрадкова, Виталия Хоценко, Юрия Слюсаря, Катерины Тихоновой и Владимира Соловьёва. День второй., хоценко виталий
Информация по пострадавшим и причины инцидента на Нефтезаводе в Омской области уточняются Фото:

Ситуация с инцидентом на Нефтезаводе находится под контролем. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

«Ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», — пишет Хоценко у себя в telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на территории Омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Предварительно, произошел сильных хлопок и возгорание на установке АВТ-11.

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Ситуация с инцидентом на Нефтезаводе находится под контролем. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко. «Ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», — пишет Хоценко у себя в telegram-канале. Ранее сообщалось, что на территории Омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Предварительно, произошел сильных хлопок и возгорание на установке АВТ-11.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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