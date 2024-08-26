Губернатор Омской области дал первый комментарий после мощного взрыва на НПЗ

Информация по пострадавшим и причины инцидента на Нефтезаводе в Омской области уточняются
Ситуация с инцидентом на Нефтезаводе находится под контролем. Об этом заявил губернатор Омской области Виталий Хоценко.
«Ситуация находится под контролем. Сработавшие средства автоматизированного пожаротушения и пожарная служба оперативно локализуют пожар. Информация по пострадавшим и причины инцидента уточняются», — пишет Хоценко у себя в telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на территории Омского нефтезавода «Газпромнефть-ОНПЗ» произошел мощный взрыв. Предварительно, произошел сильных хлопок и возгорание на установке АВТ-11.
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