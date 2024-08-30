Фармацевт рассказал о восьми незаметных признаках рака, которые могут проявиться во время еды

Фармацевт Уильямс: необъяснимая потеря веса — признак рака

30 августа 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Дискомфорт при глотании — это тревожные симптомы, которые могут указывать на различные проблемы, в том числе и рак Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Быстрое чувство сытости или постоянное расстройство желудка часто ошибочно принимаются за менее серьезные проблемы со здоровьем, что затрудняет раннюю диагностику различных видов рака. Фармацевт Эйд Уильямс рассказал о восьми признаках рака, которые могут игнорироваться человеком. «Чувство сытости после употребления небольшого количества пищи и другие симптомы, такие как постоянное расстройство желудка или изжога могут сигнализировать о раке поджелудочной железы и других видах рака», — цитирует The Sun слова Уильямса. По его словам, многие люди могут ошибочно принять симптомы рака за обычные проблемы с пищеварением, такие как кислотный рефлюкс или гастрит. Необъяснимая потеря веса, даже при нормальном или сниженном аппетите, также могут быть признаком развития онкологии. Ранее исследование ученых из Массачусетского технологического института указало на взаимосвязь между интервальным голоданием и риском развития рака толстой кишки. В рамках исследования было обнаружено, что такая диета может способствовать образованию предраковых опухолей и вызывать мутации в клетках кишечника. В материале уточняется, что при таком режиме питания увеличивается риск инфекций, заболеваний сердца и вреда для иммунной системы, а также провоцируется мутагенез в кишечных клетках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Быстрое чувство сытости или постоянное расстройство желудка часто ошибочно принимаются за менее серьезные проблемы со здоровьем, что затрудняет раннюю диагностику различных видов рака. Фармацевт Эйд Уильямс рассказал о восьми признаках рака, которые могут игнорироваться человеком. «Чувство сытости после употребления небольшого количества пищи и другие симптомы, такие как постоянное расстройство желудка или изжога могут сигнализировать о раке поджелудочной железы и других видах рака», — цитирует The Sun слова Уильямса. По его словам, многие люди могут ошибочно принять симптомы рака за обычные проблемы с пищеварением, такие как кислотный рефлюкс или гастрит. Необъяснимая потеря веса, даже при нормальном или сниженном аппетите, также могут быть признаком развития онкологии. Ранее исследование ученых из Массачусетского технологического института указало на взаимосвязь между интервальным голоданием и риском развития рака толстой кишки. В рамках исследования было обнаружено, что такая диета может способствовать образованию предраковых опухолей и вызывать мутации в клетках кишечника. В материале уточняется, что при таком режиме питания увеличивается риск инфекций, заболеваний сердца и вреда для иммунной системы, а также провоцируется мутагенез в кишечных клетках.