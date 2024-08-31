В Петербурге дерево насмерть придавило мужчину. Видео

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Сильный ветер повалил дерево на Крестовском острове, погиб мужчина
Сильный ветер повалил дерево на Крестовском острове, погиб мужчина Фото:

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове из-за сильного ветра упало дерево, придавив прохожего. На место прибыла бригада скорой помощи. Мужчину спасти не удалось.

«В результате [падения дерева] на Крестовском острове погиб мужчина», — сообщило издание «Фонтанка». Медики, прибывшие на место ЧП пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно.

Сегодня, 31 августа, Санкт-Петербург накрыла непогода. Культурную столицу России поразила пыльная буря, сопровождаемая сильными дождями. В некоторых районах города порывы ветра вызвали повреждения конструкций и уранили деревья.

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В Санкт-Петербурге на Крестовском острове из-за сильного ветра упало дерево, придавив прохожего. На место прибыла бригада скорой помощи. Мужчину спасти не удалось. «В результате [падения дерева] на Крестовском острове погиб мужчина», — сообщило издание «Фонтанка». Медики, прибывшие на место ЧП пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно. Сегодня, 31 августа, Санкт-Петербург накрыла непогода. Культурную столицу России поразила пыльная буря, сопровождаемая сильными дождями. В некоторых районах города порывы ветра вызвали повреждения конструкций и уранили деревья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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