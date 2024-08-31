В Санкт-Петербурге на Крестовском острове из-за сильного ветра упало дерево, придавив прохожего. На место прибыла бригада скорой помощи. Мужчину спасти не удалось.
«В результате [падения дерева] на Крестовском острове погиб мужчина», — сообщило издание «Фонтанка». Медики, прибывшие на место ЧП пытались реанимировать пострадавшего, но безуспешно.
Сегодня, 31 августа, Санкт-Петербург накрыла непогода. Культурную столицу России поразила пыльная буря, сопровождаемая сильными дождями. В некоторых районах города порывы ветра вызвали повреждения конструкций и уранили деревья.
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