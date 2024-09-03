Суд просит арестовать замкомандующего ЛенВО Муминджанова

Суд в скором времени рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного генерал-майора
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Следственный комитет России попросил арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова. Ранее его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и задержали.
«СК просит арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу о взятках», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Вечером 3 сентября суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для Муминджанова.
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