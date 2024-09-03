Суд просит арестовать замкомандующего ЛенВО Муминджанова

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Суд в скором времени рассмотрит вопрос о мере пресечения для задержанного генерал-майора Фото:
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Следственный комитет России попросил арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова. Ранее его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и задержали.

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«СК просит арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу о взятках», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Вечером 3 сентября суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для Муминджанова.

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Следственный комитет России попросил арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова. Ранее его обвинили в получении взятки в особо крупном размере и задержали. «СК просит арестовать замкомандующего Ленинградским военным округом Муминджанова по делу о взятках», — заявили в суде. Информацию передает РИА Новости. Вечером 3 сентября суд рассмотрит вопрос о мере пресечения для Муминджанова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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