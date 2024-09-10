На одном из этажей вуза лопнула батарея
В Екатеринбурге вечером 10 сентября затопило главный корпус Уральского федерального университета на ул. Мира. Из-за коммунальной аварии прерваны занятия студентов. Информация об этом появилась в Telegram.
«Затопило главный корпус УрФУ. В наводнении виновата лопнувшая батарея. Сначала вода залила кабинеты и коридор, потом — нижние этажи. Пары прервали», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. На момент публикации ответ не поступил.
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