Главный корпус УрФУ затопило, занятия прерваны. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные корпуса УрФУ. Екатеринбург, урфу, уральский федеральный университет, улица мира19, гук урфу
На одном из этажей вуза лопнула батарея Фото:

В Екатеринбурге вечером 10 сентября затопило главный корпус Уральского федерального университета на ул. Мира. Из-за коммунальной аварии прерваны занятия студентов. Информация об этом появилась в Telegram.

«Затопило главный корпус УрФУ. В наводнении виновата лопнувшая батарея. Сначала вода залила кабинеты и коридор, потом — нижние этажи. Пары прервали», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. На момент публикации ответ не поступил.

Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге вечером 10 сентября затопило главный корпус Уральского федерального университета на ул. Мира. Из-за коммунальной аварии прерваны занятия студентов. Информация об этом появилась в Telegram. «Затопило главный корпус УрФУ. В наводнении виновата лопнувшая батарея. Сначала вода залила кабинеты и коридор, потом — нижние этажи. Пары прервали», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...