Главный корпус УрФУ затопило, занятия прерваны. Фото

10 сентября 2024 в 17:59 Размер текста - 17 +

На одном из этажей вуза лопнула батарея Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вечером 10 сентября затопило главный корпус Уральского федерального университета на ул. Мира. Из-за коммунальной аварии прерваны занятия студентов. Информация об этом появилась в Telegram. «Затопило главный корпус УрФУ. В наводнении виновата лопнувшая батарея. Сначала вода залила кабинеты и коридор, потом — нижние этажи. Пары прервали», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. На момент публикации ответ не поступил. telegram-канал Ural Mash Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге вечером 10 сентября затопило главный корпус Уральского федерального университета на ул. Мира. Из-за коммунальной аварии прерваны занятия студентов. Информация об этом появилась в Telegram. «Затопило главный корпус УрФУ. В наводнении виновата лопнувшая батарея. Сначала вода залила кабинеты и коридор, потом — нижние этажи. Пары прервали», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу университета. На момент публикации ответ не поступил.