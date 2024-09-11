Захарова: Россия первой осудила теракт 11 сентября и протянула руку помощи США

11 сентября 2024 в 16:51 Размер текста - 17 +

Захарова отметила, что Россия первой пришла на помощь США после теракта в башнях-близнецах Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия первой осудила теракт, который случился 11 сентября 2001 года в США. А президент РФ Владимир Путин практически сразу протянул руку помощи США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «РФ первой осудила этот бесчеловечный акт, протянула США руку помощи, сотрудничества», — заявила Захарова во время брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Она также отметила, что президент РФ Владимир Путин спустя всего несколько часов обратился к мировому сообществу с призывом к содействию в борьбе с терроризмом. По ее словам, спустя меньше чем три недели Совет безопасности ООН принял «резолюцию 1373» и учредил контртеррористический комитет как профильный вспомогательный орган. В США 11 сентября 2001 года произошло нападение на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Серия терактов, унесших жизни около 3000 человек, оставила глубокий след в истории, политике и психологии американского народа и всего мира. Истории выживших, хронология событий и кадры трагедии — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия первой осудила теракт, который случился 11 сентября 2001 года в США. А президент РФ Владимир Путин практически сразу протянул руку помощи США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «РФ первой осудила этот бесчеловечный акт, протянула США руку помощи, сотрудничества», — заявила Захарова во время брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Она также отметила, что президент РФ Владимир Путин спустя всего несколько часов обратился к мировому сообществу с призывом к содействию в борьбе с терроризмом. По ее словам, спустя меньше чем три недели Совет безопасности ООН принял «резолюцию 1373» и учредил контртеррористический комитет как профильный вспомогательный орган. В США 11 сентября 2001 года произошло нападение на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Серия терактов, унесших жизни около 3000 человек, оставила глубокий след в истории, политике и психологии американского народа и всего мира. Истории выживших, хронология событий и кадры трагедии — в материале URA.RU.