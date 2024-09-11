Захарова: Россия первой осудила теракт 11 сентября и протянула руку помощи США

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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
Захарова отметила, что Россия первой пришла на помощь США после теракта в башнях-близнецах Фото:

Россия первой осудила теракт, который случился 11 сентября 2001 года в США. А президент РФ Владимир Путин практически сразу протянул руку помощи США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«РФ первой осудила этот бесчеловечный акт, протянула США руку помощи, сотрудничества», — заявила Захарова во время брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Она также отметила, что президент РФ Владимир Путин спустя всего несколько часов обратился к мировому сообществу с призывом к содействию в борьбе с терроризмом. По ее словам, спустя меньше чем три недели Совет безопасности ООН принял «резолюцию 1373» и учредил контртеррористический комитет как профильный вспомогательный орган.

В США 11 сентября 2001 года произошло нападение на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Серия терактов, унесших жизни около 3000 человек, оставила глубокий след в истории, политике и психологии американского народа и всего мира. Истории выживших, хронология событий и кадры трагедии — в материале URA.RU.

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Россия первой осудила теракт, который случился 11 сентября 2001 года в США. А президент РФ Владимир Путин практически сразу протянул руку помощи США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «РФ первой осудила этот бесчеловечный акт, протянула США руку помощи, сотрудничества», — заявила Захарова во время брифинга. Трансляция велась на телеканале «Россия-24». Она также отметила, что президент РФ Владимир Путин спустя всего несколько часов обратился к мировому сообществу с призывом к содействию в борьбе с терроризмом. По ее словам, спустя меньше чем три недели Совет безопасности ООН принял «резолюцию 1373» и учредил контртеррористический комитет как профильный вспомогательный орган. В США 11 сентября 2001 года произошло нападение на башни-близнецы Всемирного торгового центра. Серия терактов, унесших жизни около 3000 человек, оставила глубокий след в истории, политике и психологии американского народа и всего мира. Истории выживших, хронология событий и кадры трагедии — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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