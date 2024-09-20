Политолог Потуремский объяснил, почему руководство ЕР заинтересовалось первичками

Работа с первичными отделениями станет одной из стратегический линий партстроительства «Единой России». Этим политолог Виктор Потуремский в беседе с URA.RU объяснил включенность в работу с первичками председателя партии Дмитрия Медведева и врио секретаря Генсовета Владимира Якушева, которые накануне провели встречу с представителями совета первичных отделений из регионов.
«Личная включенность показывает важность темы. Скорее всего, работа с первичками станет одной из стратегических линий партстроительства и продвижения партии. Тема для „Единой России“ не новая. ЕР, в отличие от других партий, уделяет больше внимания вопросу партстроительства, кадрового потенциала, непосредственного контакта с людьми на самом низовом уровне. Доказательство — это народная программа, с которой партия вышла на выборы в Госдуму в 2021 году», — считает эксперт.
Потуремский добавил, что введение рейтинга для первичных отделений определит им конкретные целевые показатели. «Под это будет отправляться ресурс, в том числе кадровый. Увеличивается вовлеченность руководителей партии и среднего, и высшего звена. Партия дает сигнал, что вся работа будет сосредоточена именно в непосредственной коммуникации с людьми», — заключил политолог.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.