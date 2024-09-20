Политолог Потуремский объяснил, почему руководство ЕР заинтересовалось первичками

Политолог Потуремский: у первичек ЕР появляются конкретные целевые показатели
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Потуремский: ЕР дает сигнал, что работа будет сосредоточена на коммуникации с людьми
Потуремский: ЕР дает сигнал, что работа будет сосредоточена на коммуникации с людьми Фото:

Работа с первичными отделениями станет одной из стратегический линий партстроительства «Единой России». Этим политолог Виктор Потуремский в беседе с URA.RU объяснил включенность в работу с первичками председателя партии Дмитрия Медведева и врио секретаря Генсовета Владимира Якушева, которые накануне провели встречу с представителями совета первичных отделений из регионов. 

«Личная включенность показывает важность темы. Скорее всего, работа с первичками станет одной из стратегических линий партстроительства и продвижения партии. Тема для „Единой России“ не новая. ЕР, в отличие от других партий, уделяет больше внимания вопросу партстроительства, кадрового потенциала, непосредственного контакта с людьми на самом низовом уровне. Доказательство — это народная программа, с которой партия вышла на выборы в Госдуму в 2021 году», — считает эксперт. 

Потуремский добавил, что введение рейтинга для первичных отделений определит им конкретные целевые показатели. «Под это будет отправляться ресурс, в том числе кадровый. Увеличивается вовлеченность руководителей партии и среднего, и высшего звена. Партия дает сигнал, что вся работа будет сосредоточена именно в непосредственной коммуникации с людьми», — заключил политолог. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Работа с первичными отделениями станет одной из стратегический линий партстроительства «Единой России». Этим политолог Виктор Потуремский в беседе с URA.RU объяснил включенность в работу с первичками председателя партии Дмитрия Медведева и врио секретаря Генсовета Владимира Якушева, которые накануне провели встречу с представителями совета первичных отделений из регионов.  «Личная включенность показывает важность темы. Скорее всего, работа с первичками станет одной из стратегических линий партстроительства и продвижения партии. Тема для „Единой России“ не новая. ЕР, в отличие от других партий, уделяет больше внимания вопросу партстроительства, кадрового потенциала, непосредственного контакта с людьми на самом низовом уровне. Доказательство — это народная программа, с которой партия вышла на выборы в Госдуму в 2021 году», — считает эксперт.  Потуремский добавил, что введение рейтинга для первичных отделений определит им конкретные целевые показатели. «Под это будет отправляться ресурс, в том числе кадровый. Увеличивается вовлеченность руководителей партии и среднего, и высшего звена. Партия дает сигнал, что вся работа будет сосредоточена именно в непосредственной коммуникации с людьми», — заключил политолог. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...