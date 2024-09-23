Президент Чехии дал неожиданный совет Украине

Киев должен смириться с потерей части украинских территорий. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел. По его мнению, сейчас настал момент, когда Украине и сторонникам необходимо «взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения».
«Украине надо быть более реалистичной. Вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем РФ», — высказывание Петра Павела приводит издание The New York Times.
Ранее чешский президент называл иллюзией идею лидера Украины Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для страны в конфликте с Россией, пишет RT. При этом переговоры о мире без участия РФ не имеют смысла, считает Павел, передает «Национальная служба новостей».
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