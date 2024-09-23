23 сентября 2024

Президент Чехии дал неожиданный совет Украине

Президент Чехии Павел: Украина должна смириться с потерей территорий
© Служба новостей «URA.RU»
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Прозвучало мнение, что украинских властям необходимо смириться с реалиями
Прозвучало мнение, что украинских властям необходимо смириться с реалиями Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киев должен смириться с потерей части украинских территорий. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел. По его мнению, сейчас настал момент, когда Украине и сторонникам необходимо «взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения».

«Украине надо быть более реалистичной. Вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем РФ», — высказывание Петра Павела приводит издание The New York Times.

Ранее чешский президент называл иллюзией идею лидера Украины Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для страны в конфликте с Россией, пишет RT. При этом переговоры о мире без участия РФ не имеют смысла, считает Павел, передает «Национальная служба новостей».

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Киев должен смириться с потерей части украинских территорий. С таким заявлением выступил президент Чехии Петр Павел. По его мнению, сейчас настал момент, когда Украине и сторонникам необходимо «взглянуть в лицо реальности и принимать соответствующие решения». «Украине надо быть более реалистичной. Вероятным результатом конфликта станет то, что некоторые территории останутся под контролем РФ», — высказывание Петра Павела приводит издание The New York Times. Ранее чешский президент называл иллюзией идею лидера Украины Владимира Зеленского о возможности достичь «справедливого мира» для страны в конфликте с Россией, пишет RT. При этом переговоры о мире без участия РФ не имеют смысла, считает Павел, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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