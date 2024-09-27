Нетаньяху назвал условие, когда Израиль прекратит войну с Газой

Нетаньяху: Израиль прекратит войну, если ХАМАС сложит оружие

27 сентября 2024 в 19:46 Размер текста - 17 +

Биньямин Нетаньяху готов завершить конфликт в секторе Газа, если ХАМАС сложат оружие и освободят заложников Фото: U.S. Department of State новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил, что его страна будет продолжать воевать против палестинского движения ХАМАС до полной капитуляции анклава и освобождения всех заложников. Об этом израильский премьер заявил с трибуны ООН. «Война может закончиться сейчас, если ХАМАС сдастся, освободит заложников и сложит оружие. Если нет, Израиль продолжит воевать до полной победы», — подчеркнул Биньямин Нетаньяху в ходе выступления. Текстовую трансляцию с выступления публикует The Times of Israel. Он также добавил, что война с ливанской «Хезболлой» будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не выполнит все поставленные цели. «Мы продолжим унижать „Хезболлу“ до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты», — заявил он. За последние несколько недель Израиль начал проводить массовые атаки Ливана. Изначально была произведена кибератака, в результате которой были подорваны тысячи пейджеров в ливанских городах. Уже тогда в этой атаке начали обвинять Израиль. Далее Тель-Авив начал открыто атаковать Ливан ракетами. Военный конфликт с ХАМАС в секторе Газа Израиль начал в октябре прошлого года после попытки проникновения палестинских боевиков на израильскую территорию. В настоящий момент Армия Израиля объявила о дополнительной мобилизации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обозначил, что его страна будет продолжать воевать против палестинского движения ХАМАС до полной капитуляции анклава и освобождения всех заложников. Об этом израильский премьер заявил с трибуны ООН. «Война может закончиться сейчас, если ХАМАС сдастся, освободит заложников и сложит оружие. Если нет, Израиль продолжит воевать до полной победы», — подчеркнул Биньямин Нетаньяху в ходе выступления. Текстовую трансляцию с выступления публикует The Times of Israel. Он также добавил, что война с ливанской «Хезболлой» будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не выполнит все поставленные цели. «Мы продолжим унижать „Хезболлу“ до тех пор, пока все наши цели не будут достигнуты», — заявил он. За последние несколько недель Израиль начал проводить массовые атаки Ливана. Изначально была произведена кибератака, в результате которой были подорваны тысячи пейджеров в ливанских городах. Уже тогда в этой атаке начали обвинять Израиль. Далее Тель-Авив начал открыто атаковать Ливан ракетами. Военный конфликт с ХАМАС в секторе Газа Израиль начал в октябре прошлого года после попытки проникновения палестинских боевиков на израильскую территорию. В настоящий момент Армия Израиля объявила о дополнительной мобилизации.