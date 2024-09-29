29 сентября 2024

В Челябинской области октябрь начнется с заморозков

В Челябинской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков
© Служба новостей «URA.RU»
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Ночью и утром ожидается похолодание до минус четырех градусов
Ночью и утром ожидается похолодание до минус четырех градусов Фото:

В Челябинской области ночью и утром с 1 по 2 октябрь ожидаются заморозки до минус четырех градусов. До 4 октября в регионе сохраняется высокая пожарная опасность и объявлено штормовое предупреждение, сообщили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре.

«Ночью и утром 1 и 2 октября в отдельных районах региона ожидаются заморозки до минус четырех градусов. С 1 по 4 октября в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости. Объявлено штормовое предупреждение», — сообщили URA.RU в ЦГМС.

Притом 30 сентября температура воздуха в регионе должна достигнуть 25 градусов. Днем ранее воздух в регионе прогревался до 23 градусов.

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В Челябинской области ночью и утром с 1 по 2 октябрь ожидаются заморозки до минус четырех градусов. До 4 октября в регионе сохраняется высокая пожарная опасность и объявлено штормовое предупреждение, сообщили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре. «Ночью и утром 1 и 2 октября в отдельных районах региона ожидаются заморозки до минус четырех градусов. С 1 по 4 октября в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости. Объявлено штормовое предупреждение», — сообщили URA.RU в ЦГМС. Притом 30 сентября температура воздуха в регионе должна достигнуть 25 градусов. Днем ранее воздух в регионе прогревался до 23 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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