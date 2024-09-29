В Челябинской области октябрь начнется с заморозков

В Челябинской области ночью и утром с 1 по 2 октябрь ожидаются заморозки до минус четырех градусов. До 4 октября в регионе сохраняется высокая пожарная опасность и объявлено штормовое предупреждение, сообщили URA.RU в челябинском гидрометеоцентре.
«Ночью и утром 1 и 2 октября в отдельных районах региона ожидаются заморозки до минус четырех градусов. С 1 по 4 октября в большинстве районов сохраняется высокая пожарная опасность — четвертый класс горимости. Объявлено штормовое предупреждение», — сообщили URA.RU в ЦГМС.
Притом 30 сентября температура воздуха в регионе должна достигнуть 25 градусов. Днем ранее воздух в регионе прогревался до 23 градусов.
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