Shot: названа причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

Shot: причиной ЧП в торговом центре Владикавказа стал взрыв бытового газа
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Сообщается, что огонь охватил уже 800 квадратов
Сообщается, что огонь охватил уже 800 квадратов Фото:

Причиной мощного взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стал подрыв бытового газа. Сообщается, что источник находится на четвертом этаже здания. Информацию передает Shot.

«Причина ЧП в ТЦ „Алания Молл“ во Владикавказе — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания», — сообщает Shot. По данным telegram-канала, огонь охватил уже 800 квадратных метров. На месте работают экстренные службы. 

Взрыв в торговом центре «Алания Молл» прогремел в среду, 25 декабря. Ранее стало известно о нескольких пострадавших. В самом здании выбило стекла.

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Причиной мощного взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стал подрыв бытового газа. Сообщается, что источник находится на четвертом этаже здания. Информацию передает Shot. «Причина ЧП в ТЦ „Алания Молл“ во Владикавказе — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания», — сообщает Shot. По данным telegram-канала, огонь охватил уже 800 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.  Взрыв в торговом центре «Алания Молл» прогремел в среду, 25 декабря. Ранее стало известно о нескольких пострадавших. В самом здании выбило стекла.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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