Shot: названа причина взрыва в ТЦ во Владикавказе

Причиной мощного взрыва в ТЦ «Алания Молл» во Владикавказе стал подрыв бытового газа. Сообщается, что источник находится на четвертом этаже здания. Информацию передает Shot.
«Причина ЧП в ТЦ „Алания Молл“ во Владикавказе — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания», — сообщает Shot. По данным telegram-канала, огонь охватил уже 800 квадратных метров. На месте работают экстренные службы.
Взрыв в торговом центре «Алания Молл» прогремел в среду, 25 декабря. Ранее стало известно о нескольких пострадавших. В самом здании выбило стекла.
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