В трех регионах России разрешили получать госуслуги без паспорта

Жители Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей теперь могут получать госуслуги в МФЦ без предъявления паспорта. Новый сервис реализован на базе Единой биометрической системы. Об этом URA.RU сообщили в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.
«С использованием биометрии в МФЦ граждане могут оформить более 100 услуг. Например, открыть бизнес, получить различные пособия, в том числе для многодетных семей, выписку из трудовой книжки, получить или заменить водительское удостоверение. В 2025 году мы намерены масштабировать проект на другие регионы. Важно отметить, что использование биометрии является добровольным и служит дополнением к уже существующим способам обслуживания», — сказал Дмитрий Григоренко.
В тестировании сервиса участвуют более 20 центров «Мои документы» как в крупных, так и в малых населенных пунктах Ленинградской и Липецкой областей, а также в Челябинске. Чтобы получать услуги без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания.
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