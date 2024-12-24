В трех регионах России разрешили получать госуслуги без паспорта

В МФЦ трех регионов России разрешили получать госуслуги без паспорта
© Служба новостей «URA.RU»
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В пилотном проекте участвуют более 20 центров «Мои документы»
В пилотном проекте участвуют более 20 центров «Мои документы» Фото:

Жители Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей теперь могут получать госуслуги в МФЦ без предъявления паспорта. Новый сервис реализован на базе Единой биометрической системы. Об этом URA.RU сообщили в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко.

«С использованием биометрии в МФЦ граждане могут оформить более 100 услуг. Например, открыть бизнес, получить различные пособия, в том числе для многодетных семей, выписку из трудовой книжки, получить или заменить водительское удостоверение. В 2025 году мы намерены масштабировать проект на другие регионы. Важно отметить, что использование биометрии является добровольным и служит дополнением к уже существующим способам обслуживания», — сказал Дмитрий Григоренко.

В тестировании сервиса участвуют более 20 центров «Мои документы» как в крупных, так и в малых населенных пунктах Ленинградской и Липецкой областей, а также в Челябинске. Чтобы получать услуги без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания.

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Жители Ленинградской, Липецкой и Челябинской областей теперь могут получать госуслуги в МФЦ без предъявления паспорта. Новый сервис реализован на базе Единой биометрической системы. Об этом URA.RU сообщили в аппарате заместителя председателя правительства — руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. «С использованием биометрии в МФЦ граждане могут оформить более 100 услуг. Например, открыть бизнес, получить различные пособия, в том числе для многодетных семей, выписку из трудовой книжки, получить или заменить водительское удостоверение. В 2025 году мы намерены масштабировать проект на другие регионы. Важно отметить, что использование биометрии является добровольным и служит дополнением к уже существующим способам обслуживания», — сказал Дмитрий Григоренко. В тестировании сервиса участвуют более 20 центров «Мои документы» как в крупных, так и в малых населенных пунктах Ленинградской и Липецкой областей, а также в Челябинске. Чтобы получать услуги без паспорта, необходимо зарегистрировать подтвержденную биометрию в отделении банка. В дальнейшем при посещении МФЦ заявителю достаточно посмотреть в терминал, установленный на рабочем месте сотрудника. После подтверждения личности у оператора МФЦ сформируется предзаполненное заявление на оказание услуги. Это повысит скорость обслуживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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