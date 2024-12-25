Авиакомпания назвала вынужденной посадкой крушение самолета в Казахстане

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» назвала крушение в Казахстане самолета Embraer 190 вынужденной посадкой. Воздушное судно летело из Баку в Грозный.
«Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243 авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау», — передает telegram-канал. Там добавили, что более подробная информация о происшествии будет сообщена общественности позже.
Ранее Sputnik Азербайджан сообщил, что самолет мог потерпеть крушение из-за столкновения со стаей птиц. Самолет совершил аварийную посадку в трех километрах от Актау.
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