Авиакомпания назвала вынужденной посадкой крушение самолета в Казахстане

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Дополнительная информация о происшествии будет сообщена общественности
Дополнительная информация о происшествии будет сообщена общественности Фото:

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» назвала крушение в Казахстане самолета Embraer 190 вынужденной посадкой. Воздушное судно летело из Баку в Грозный.

«Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243 авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау», — передает telegram-канал. Там добавили, что более подробная информация о происшествии будет сообщена общественности позже.

Ранее Sputnik Азербайджан сообщил, что самолет мог потерпеть крушение из-за столкновения со стаей птиц. Самолет совершил аварийную посадку в трех километрах от Актау.

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Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» назвала крушение в Казахстане самолета Embraer 190 вынужденной посадкой. Воздушное судно летело из Баку в Грозный. «Самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный № J2-8243 авиакомпании „Азербайджанские авиалинии“, совершил вынужденную посадку в 3 км недалеко от города Актау», — передает telegram-канал. Там добавили, что более подробная информация о происшествии будет сообщена общественности позже. Ранее Sputnik Азербайджан сообщил, что самолет мог потерпеть крушение из-за столкновения со стаей птиц. Самолет совершил аварийную посадку в трех километрах от Актау.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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