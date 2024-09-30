30 сентября 2024

Пермского секретного сыщика осудили по-секретному

Пермского сыщика Агафонова взяли под стражу после оглашения приговора
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Осужденный ранее служил в одном из самых засекреченных подразделений МВД
Осужденный ранее служил в одном из самых засекреченных подразделений МВД Фото:

Бывшего главу отдела собственной безопасности (ОСБ) оперативно-поискового бюро (ОПБ) ГУ МВД России по Пермскому краю Андрея Агафонова взяли под стражу сразу после оглашения приговора. В чем именно уличили экс-силовика и как наказали — неизвестно. Судебное заседание прошло за закрытыми дверями.

«Слушания в Пермском краевом суде по делу Андрея Агафонова проходили с 26 августа. Состоялось 10 заседаний, закрытых для посетителей и СМИ. Офицера взяли под стражу после оглашения приговора 30 сентября», — передает РБК.

По данным URA.RU, Агафонову вменяли 10 преступных эпизодов. Он проходил обвиняемым по делу о разглашении гостайны. По версии следствия, осужденный передал секретные сведения частным службам безопасности. Сам Агафонов свою вину отрицал. Гособвинение и близкие родственники фигуранта дела пока отказываются от комментариев.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего главу отдела собственной безопасности (ОСБ) оперативно-поискового бюро (ОПБ) ГУ МВД России по Пермскому краю Андрея Агафонова взяли под стражу сразу после оглашения приговора. В чем именно уличили экс-силовика и как наказали — неизвестно. Судебное заседание прошло за закрытыми дверями. «Слушания в Пермском краевом суде по делу Андрея Агафонова проходили с 26 августа. Состоялось 10 заседаний, закрытых для посетителей и СМИ. Офицера взяли под стражу после оглашения приговора 30 сентября», — передает РБК. По данным URA.RU, Агафонову вменяли 10 преступных эпизодов. Он проходил обвиняемым по делу о разглашении гостайны. По версии следствия, осужденный передал секретные сведения частным службам безопасности. Сам Агафонов свою вину отрицал. Гособвинение и близкие родственники фигуранта дела пока отказываются от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...