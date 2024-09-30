Пермского секретного сыщика осудили по-секретному

Бывшего главу отдела собственной безопасности (ОСБ) оперативно-поискового бюро (ОПБ) ГУ МВД России по Пермскому краю Андрея Агафонова взяли под стражу сразу после оглашения приговора. В чем именно уличили экс-силовика и как наказали — неизвестно. Судебное заседание прошло за закрытыми дверями.
«Слушания в Пермском краевом суде по делу Андрея Агафонова проходили с 26 августа. Состоялось 10 заседаний, закрытых для посетителей и СМИ. Офицера взяли под стражу после оглашения приговора 30 сентября», — передает РБК.
По данным URA.RU, Агафонову вменяли 10 преступных эпизодов. Он проходил обвиняемым по делу о разглашении гостайны. По версии следствия, осужденный передал секретные сведения частным службам безопасности. Сам Агафонов свою вину отрицал. Гособвинение и близкие родственники фигуранта дела пока отказываются от комментариев.
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