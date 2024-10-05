«ОВД-Инфо»*: в Екатеринбурге волонтеров задержали на раздаче еды бездомным

В Екатеринбурге полиция, предположительно, задержала четырех участников волонтерской акции по раздаче еды бездомным. Об этом сообщили сами задержанные.
«Силовики заявили, что участники акции проводили несогласованное мероприятие. Всех задержанных повезли в отдел полиции №2 Екатеринбурга», — передает telegram-канал «ОВД-Инфо Live» (издание признано иноагентом).
Среди задержанных якобы оказался несовершеннолетний. Правозащитника Артема Шульмана, который прибыл в отдел полиции для оказания помощи задержанным, якобы не допустили к ним и вытолкали с территории, применив силу. Позднее одного из задержанных отпустили с протоколом по статье о нарушении порядка проведения акции.
Корреспондент URA.RU запросил комментарий у главы пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых. «Мы проверим, насколько это информация соответствует действительности», — отметил он.
*Медиапроект «ОВД-Инфо» — признан в России иностранным агентом
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