05 октября 2024

«ОВД-Инфо»*: в Екатеринбурге волонтеров задержали на раздаче еды бездомным

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, арест, полиция, наручники
Одного из задержанных уже отпустили (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге полиция, предположительно, задержала четырех участников волонтерской акции по раздаче еды бездомным. Об этом сообщили сами задержанные.

«Силовики заявили, что участники акции проводили несогласованное мероприятие. Всех задержанных повезли в отдел полиции №2 Екатеринбурга», — передает telegram-канал «ОВД-Инфо Live» (издание признано иноагентом).

Среди задержанных якобы оказался несовершеннолетний. Правозащитника Артема Шульмана, который прибыл в отдел полиции для оказания помощи задержанным, якобы не допустили к ним и вытолкали с территории, применив силу. Позднее одного из задержанных отпустили с протоколом по статье о нарушении порядка проведения акции.

Корреспондент URA.RU запросил комментарий у главы пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых. «Мы проверим, насколько это информация соответствует действительности», — отметил он.

*Медиапроект «ОВД-Инфо» — признан в России иностранным агентом

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В Екатеринбурге полиция, предположительно, задержала четырех участников волонтерской акции по раздаче еды бездомным. Об этом сообщили сами задержанные. «Силовики заявили, что участники акции проводили несогласованное мероприятие. Всех задержанных повезли в отдел полиции №2 Екатеринбурга», — передает telegram-канал «ОВД-Инфо Live» (издание признано иноагентом). Среди задержанных якобы оказался несовершеннолетний. Правозащитника Артема Шульмана, который прибыл в отдел полиции для оказания помощи задержанным, якобы не допустили к ним и вытолкали с территории, применив силу. Позднее одного из задержанных отпустили с протоколом по статье о нарушении порядка проведения акции. Корреспондент URA.RU запросил комментарий у главы пресс-службы свердловского полицейского главка Валерия Горелых. «Мы проверим, насколько это информация соответствует действительности», — отметил он. *Медиапроект «ОВД-Инфо» — признан в России иностранным агентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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