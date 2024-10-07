Водителя самосвала обвинили в смертельном ДТП в Подмосковье

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Водителю самосвала грозит до семи лет колонии
Водителю самосвала грозит до семи лет колонии Фото:

В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием самосвала, в результате которого погибли три человека. Водителю самосвала, протаранившему 11 автомобилей на трассе «Крым», грозит до семи лет лишения свободы.

«В отношении водителя, управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы МВД. Следствие продолжается, и водителю предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

По данным МВД, авария произошла 7 октября на 103 километре трассы М-2 «Крым». В результате столкновения самосвала с другими автомобилями погибли три человека, еще четверо получили ранения. Водитель самосвала, 1979 года рождения, отрицает, что мог уснуть за рулем, и указывает на отказ тормозов как на основную причину происшествия, передает RT.

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В Подмосковье произошло смертельное ДТП с участием самосвала, в результате которого погибли три человека. Водителю самосвала, протаранившему 11 автомобилей на трассе «Крым», грозит до семи лет лишения свободы. «В отношении водителя, управлявшего грузовым автомобилем и совершившего массовое ДТП, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении пресс-службы МВД. Следствие продолжается, и водителю предъявлены обвинения в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. По данным МВД, авария произошла 7 октября на 103 километре трассы М-2 «Крым». В результате столкновения самосвала с другими автомобилями погибли три человека, еще четверо получили ранения. Водитель самосвала, 1979 года рождения, отрицает, что мог уснуть за рулем, и указывает на отказ тормозов как на основную причину происшествия, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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