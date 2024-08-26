Мишустин поставил на паузу переезды из сел в города

Власти России нашли способ снизить число жителей сельской местности, переезжающих в крупные города. Так эксперты URA.RU трактовали итоги участия премьер-министра России Михаила Мишустина в форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» в Калуге. Аналитики объяснили, что правительство разрабатывает новую стратегию удержания жителей в малых городах.
В рамках мероприятия в Калуге премьер осмотрел выставку, где представлены стенды производителей музыкальных инструментов, детского игрового и спортивного оборудования, уличной мебели, компаний по строительству домов, уникальных зданий для загородных отелей, передает корреспондент URA.RU. Мишустин также осмотрел стенды с проектами Калужской, Ростовской, Калининградской и Челябинской областей. На одном из стендов глава правительства пообщался с участниками программы «Архитекторы.РФ», которые в том числе занимаются проектированием и разработкой жилья для малых городов и исторических поселений.
После этого Мишустин выступил на пленарной сессии, где отметил необходимость территориальной связанности и снижения инфраструктурных ограничений в регионах, благоустройства и повышения качества жизни в малых городах и сельской местности.
«Очень важно и дальше направлять наши усилия на сокращение различий по уровню экономики и социальной сферы среди российских субъектов, решение вопросов комплексного развития территорий, создание центров роста в каждом регионе с учетом его потенциала: сельскохозяйственного, промышленного, логистического», — сказал глава правительства.
По его словам, такая работа позволит обеспечить приток инвестиций, увеличить число рабочих мест. Рост занятости, заметил премьер, позволит продолжить строительство современного жилья, детсадов, поликлиник, больниц, модернизировать инженерные сети. Все это создаст равные условия для самореализации граждан удаленных территорий.
«В перечень из 2000 опорных населенных пунктов должны войти крупные агломерации, малые города и села всех российских регионов. Также для 200 городов будут разработаны мастер-планы и планы комплексного социально-экономического развития, а также все необходимые инструменты для их реализации», — сказал Мишустин.
Глобальной задачей властей России является удержание людей на родных землях, рассказал корреспонденту URA.RU эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и Городская среда», участник форума Павел Склянчук. Он заметил, что наблюдается большой переток населения из-за «перекосов в строительной политике и объемах строительства». Такой процесс «вреден для страны».
В России сохраняется необходимость заселения приграничных территорий, особенно на Дальнем Востоке — на границе с Китаем, продолжил Склянчук. «Основная повестка направлена на то, чтобы людям было одинаково комфортно жить во Владивостоке, Новосибирске или Донецке», — добавил он.
Правительство стремится дать малым городам особую опорную роль в организации системы расселения России, обратил внимание участник форума, директор Центра геодемографии и пространственного развития МГУ им. Ломоносова Александр Панин. Они должны превратиться в новые эпицентры жизни.
«Малые города — это узлы опорного каркаса России, обеспечивающие национальную безопасность, историческую память и историческое право на нашей территории. Малые города — столицы сельских территорий, в зоне влияния которых живет почти 30 млн человек. У крупных городов явные преимущества — другая экономическая база, разнообразие услуг и бизнесов, наконец, банально больше людей.
Поэтому малым городам нужна федеральная поддержка и внимание. Поиск новых ролей и экономический функций, например, развитие креативных индустрий в малых городах — это возможность изменить тренды и сформировать репутацию малого города», — заметил он.
Правительство переосмысляет позиционирование разных населенных пунктов в системе пространственного развития, заметил директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Стратегия пространственного развития должна появиться на более высоком качественном уровне. Это иная идеологическая система. Новая стратегия обсуждается и, возможно, будет утверждена в сентябре», — уточнил Климанов.
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