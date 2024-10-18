Минобороны разработало проект о поднятии выплат военнослужащим

18 октября 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

Речь идет об изменении выплат военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы Фото: Игорь Пантин © URA.RU Минобороны РФ предлагает проиндексировать отдельные выплат военнослужащим до 5,1% с нынешних 4,5%. Разработанный ведомством документ появился на портале проектов нормативных актов. «Проектом постановления правительства РФ предусматривается изменение применяемого при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий в связи с изменением прогнозируемого уровня инфляции на 5,1% в 2024 году», — говорится в документе. Уточняется, что речь идет об изменении выплат военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и пребывающим в добровольческих формированиях. Ранее в Правительстве установили правила выплат ежемесячных компенсаций для участников СВО. Документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Также сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с октября 2025 года. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минобороны РФ предлагает проиндексировать отдельные выплат военнослужащим до 5,1% с нынешних 4,5%. Разработанный ведомством документ появился на портале проектов нормативных актов. «Проектом постановления правительства РФ предусматривается изменение применяемого при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий в связи с изменением прогнозируемого уровня инфляции на 5,1% в 2024 году», — говорится в документе. Уточняется, что речь идет об изменении выплат военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и пребывающим в добровольческих формированиях. Ранее в Правительстве установили правила выплат ежемесячных компенсаций для участников СВО. Документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Также сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с октября 2025 года.