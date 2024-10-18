Минобороны разработало проект о поднятии выплат военнослужащим

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Речь идет об изменении выплат военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы Фото:

Минобороны РФ предлагает проиндексировать отдельные выплат военнослужащим до 5,1% с нынешних 4,5%. Разработанный ведомством документ появился на портале проектов нормативных актов.

«Проектом постановления правительства РФ предусматривается изменение применяемого при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий в связи с изменением прогнозируемого уровня инфляции на 5,1% в 2024 году», — говорится в документе. Уточняется, что речь идет об изменении выплат военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и пребывающим в добровольческих формированиях.

Ранее в Правительстве установили правила выплат ежемесячных компенсаций для участников СВО. Документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Также сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с октября 2025 года.

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Минобороны РФ предлагает проиндексировать отдельные выплат военнослужащим до 5,1% с нынешних 4,5%. Разработанный ведомством документ появился на портале проектов нормативных актов. «Проектом постановления правительства РФ предусматривается изменение применяемого при индексации размеров страховых сумм, единовременных пособий в связи с изменением прогнозируемого уровня инфляции на 5,1% в 2024 году», — говорится в документе. Уточняется, что речь идет об изменении выплат военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, проходившим военные сборы, и пребывающим в добровольческих формированиях. Ранее в Правительстве установили правила выплат ежемесячных компенсаций для участников СВО. Документ касается тех, кто отправился в зону боевых действий по мобилизации. Также сообщалось, что денежное довольствие военнослужащих в РФ планируется проиндексировать на 4,5% с октября 2025 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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