Боец ВС РФ рассказал, как чудом выжил при налаживании радиосвязи у Авдеевки

Капитан Долгов: я чудом спасся после атаки беспилотников ВСУ
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Бойцов ВС РФ несколько раз атаковали украинские беспилотники
Бойцов ВС РФ несколько раз атаковали украинские беспилотники Фото:

Российский командир группировки «Центр» капитан Павел Долгов рассказал, что чудом остался жив после атаки беспилотников во время налаживания радиосвязи у Авдеевки. Об этом он сообщил на видео, предоставленном Минобороны РФ. 

«Самые сложные мои случаи, это, конечно же, было непосредственно в Авдеевке, развертывание радиосети. <…> Буквально чудом спасался личный состав, непосредственно уже я», — передаёт ТАСС слова Долгова. Он добавил, что бойцов группировки несколько раз атаковали украинские БПЛА. 

По словам командира, радиосвязь в Авдеевке была организована в двух километрах от украинских солдат. Сейчас бойцы «Центра» восстанавливают поврежденную инфраструктуру в освобожденных населенных пунктах на красноармейском направлении.

Ранее в администрации Сургута сообщили, что участнику СВО из ХМАО с позывным «Шум» вручили медаль «Жукова». Там добавили, что медаль он получил за подвиг совершенный в ходе спецоперации. Военный принимал участие в освобождении Авдеевки. 

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Российский командир группировки «Центр» капитан Павел Долгов рассказал, что чудом остался жив после атаки беспилотников во время налаживания радиосвязи у Авдеевки. Об этом он сообщил на видео, предоставленном Минобороны РФ.  «Самые сложные мои случаи, это, конечно же, было непосредственно в Авдеевке, развертывание радиосети. <…> Буквально чудом спасался личный состав, непосредственно уже я», — передаёт ТАСС слова Долгова. Он добавил, что бойцов группировки несколько раз атаковали украинские БПЛА.  По словам командира, радиосвязь в Авдеевке была организована в двух километрах от украинских солдат. Сейчас бойцы «Центра» восстанавливают поврежденную инфраструктуру в освобожденных населенных пунктах на красноармейском направлении. Ранее в администрации Сургута сообщили, что участнику СВО из ХМАО с позывным «Шум» вручили медаль «Жукова». Там добавили, что медаль он получил за подвиг совершенный в ходе спецоперации. Военный принимал участие в освобождении Авдеевки. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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