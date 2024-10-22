Mash: муж Блиновской отработал курсы снайперской подготовки в ДНР

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Алексей Блиновский по окончании снайперских курсов получил СВД Фото:
новость из сюжета
Дело блогера Елены Блиновской

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей Блиновский, прошел курсы снайперской подготовки в Донецкой Народной Республике (ДНР). По окончании ему была выдана снайперская винтовка Драгунова (СВД). Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Алексей Блиновский стал снайпером. Он прошел полный курс и успел отработать в паре под Красногоровкой ДНР», — передает telegram-канал.

Отмечается, что в скором времени он может снова отправиться в одну из бригад российской армии. Как сообщили сослуживцы Блиновского, по окончании курса ему была выдана СВД. В ходе подготовки он также ассистировал командирам в обучении новобранцев.

Ранее Алексея Блиновского задержали в зоне спецоперации, после чего он был доставлен в Москву для допроса. В ходе следствия он заявил, что стал жертвой мошенничества со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который обманным путем завладел 45 млн рублей. Позже семья Блиновских выставила на продажу свой коттедж в подмосковной Истре за 250 млн рублей с целью погашения долгов.

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Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской, Алексей Блиновский, прошел курсы снайперской подготовки в Донецкой Народной Республике (ДНР). По окончании ему была выдана снайперская винтовка Драгунова (СВД). Об этом сообщает telegram-канал Mash. «Алексей Блиновский стал снайпером. Он прошел полный курс и успел отработать в паре под Красногоровкой ДНР», — передает telegram-канал. Отмечается, что в скором времени он может снова отправиться в одну из бригад российской армии. Как сообщили сослуживцы Блиновского, по окончании курса ему была выдана СВД. В ходе подготовки он также ассистировал командирам в обучении новобранцев. Ранее Алексея Блиновского задержали в зоне спецоперации, после чего он был доставлен в Москву для допроса. В ходе следствия он заявил, что стал жертвой мошенничества со стороны своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который обманным путем завладел 45 млн рублей. Позже семья Блиновских выставила на продажу свой коттедж в подмосковной Истре за 250 млн рублей с целью погашения долгов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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