Зеленский подписал указ о ликвидации медкомиссий на Украине до конца года

В конце 2024 года на Украине могут быть ликвидированы все медико-экспертные комиссии (МСЭК). Соответствующее разрешение подписал украинский лидер Владимир Зеленский после скандала с фальшивыми инвалидностями должностных лиц.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны [СНБО] Украины от 22 октября 2024 года „по противодействию коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов“», — следует из указа, опубликованного на официальном сайте украинского лидера. По решению СНБО власти Украины должны внести изменения в работу медкомиссий и предусмотреть ликвидацию МСЭК с 31 декабря 2024 года. В течение трех месяцев будут проверяться постановления этих учреждений об инвалидности должностных лиц.
Ранее в рамках усиления мер по мобилизации СБУ провела расследование деятельности центров МСЭК. В результате было выявлено, что 64 чиновника участвовали в противоправной деятельности, более четырех тысяч выданных ими заключений по инвалидности оказались недействительными.
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