Генпрокурор Украины подал в отставку из-за скандала с фальшивыми инвалидами

Генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Уход с поста связан со скандалом с фальшивыми инвалидностями должностных лиц госорганов.
«Я благодарен украинскому лидеру Владимиру Зеленскому и Верховной Раде Украины за доверие. Но в данной ситуации считаю правильным заявить об освобождении от должности Генерального прокурора», — написал Костин в своем официальном telegram-канале.
В рамках усиления мер по мобилизации СБУ провела расследование деятельности центров медико-социальной экспертизы (МСЭК). В результате было выявлено, что 64 чиновника участвовали в противоправной деятельности, и более четырех тысяч выданных ими заключений по инвалидности оказались недействительными. Спецслужбы также сообщили о ликвидации восьми организованных преступных групп, состоящих из представителей МСЭК различных украинских регионов.
Государственное бюро расследований Украины 4 октября сообщило о задержании бывшего руководителя МСЭК Хмельницкой области. В ходе обысков у нее были найдены списки лиц, избегающих воинской службы под предлогом фиктивных медицинских диагнозов, а также наличные деньги на сумму шести миллионов долларов в различной валюте. Согласно информации Минздрава, после проведения аудита из 18 тысяч медико-экспертных дел более 3000 были признаны подозрительными.
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