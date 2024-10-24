В Ростовской области ФСБ задержала мэра

Глава Зернограда задержана за превышение должностных полномочий
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Полищук осуществляла ремонты дорог по завышенным ценам
Полищук осуществляла ремонты дорог по завышенным ценам Фото:

Сотрудники ФСБ задержали главу Зернограда Ростовской области Ирину Полищук по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона.

«Полищук задержана. Ее подозревают по части третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — передает РИА Новости слова источника. По данным следствия, Полищук осуществляла ремонтные работы дорог по завышенным ценам.

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Сотрудники ФСБ задержали главу Зернограда Ростовской области Ирину Полищук по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах региона. «Полищук задержана. Ее подозревают по части третьей статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)», — передает РИА Новости слова источника. По данным следствия, Полищук осуществляла ремонтные работы дорог по завышенным ценам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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