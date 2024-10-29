Орбан заявил, что в Брюсселе созрел заговор против его страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и лидера Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера в заговоре против его страны с целью смены правительства. Он заявил, что эти действия направлены на установление в Венгрии нового правительства, похожего на текущее правительство Польши.
«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым „правительством яволь“ (Jawohl), таким же, как нынешнее правительство в Польше. Мы не позволим этому случиться!» — написал Орбан в соцсети Х.
Длительное противостояние Виктора Орбана с руководством Евросоюза обострилось на фоне обвинений в заговоре. Премьер утверждает, что действия фон дер Ляйен и Вебера не только подрывают суверенитет Венгрии, но и являются частью широкой кампании по поддержке венгерской оппозиции, что является попыткой ослабить его правительство и изменить политический курс страны.
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