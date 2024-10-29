Орбан заявил, что в Брюсселе созрел заговор против его страны

Орбан обвинил фон дер Ляйен и Вебера в заговоре против Венгрии
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Орбан заявил, что в Еврокомиссии ведут заговор против Венгрии
Орбан заявил, что в Еврокомиссии ведут заговор против Венгрии Фото:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и лидера Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера в заговоре против его страны с целью смены правительства. Он заявил, что эти действия направлены на установление в Венгрии нового правительства, похожего на текущее правительство Польши.

«Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым „правительством яволь“ (Jawohl), таким же, как нынешнее правительство в Польше. Мы не позволим этому случиться!» — написал Орбан в соцсети Х.

Длительное противостояние Виктора Орбана с руководством Евросоюза обострилось на фоне обвинений в заговоре. Премьер утверждает, что действия фон дер Ляйен и Вебера не только подрывают суверенитет Венгрии, но и являются частью широкой кампании по поддержке венгерской оппозиции, что является попыткой ослабить его правительство и изменить политический курс страны.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и лидера Европейской народной партии (ЕНП) Манфреда Вебера в заговоре против его страны с целью смены правительства. Он заявил, что эти действия направлены на установление в Венгрии нового правительства, похожего на текущее правительство Польши. «Существует открытый заговор против Венгрии, возглавляемый Манфредом Вебером и председателем фон дер Ляйен. Они признали, что их цель — заменить венгерское правительство новым „правительством яволь“ (Jawohl), таким же, как нынешнее правительство в Польше. Мы не позволим этому случиться!» — написал Орбан в соцсети Х. Длительное противостояние Виктора Орбана с руководством Евросоюза обострилось на фоне обвинений в заговоре. Премьер утверждает, что действия фон дер Ляйен и Вебера не только подрывают суверенитет Венгрии, но и являются частью широкой кампании по поддержке венгерской оппозиции, что является попыткой ослабить его правительство и изменить политический курс страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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