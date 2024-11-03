Медведев рассказал о приятном подарке от России для кандидатов на выборы США

Медведев предложил громить киевский режим в честь выборов в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Медведев заявил, что нужно продолжать громить киевский режим в качестве подарка для кандидатов на выборы США
Дмитрий Медведев заявил, что нужно продолжать громить киевский режим в качестве подарка для кандидатов на выборы США Фото:
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Выборы президента США в 2024 году

Приятным подарком для кандидатов на пост президента США в день выборов, 5 ноября, станет продолжение успеха российских сил в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил зампред Совфеда России Дмитрий Медведев.

«Лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост — продолжать громить киевский нацистский режим!» — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, выборы в Штатах для России ничего не изменят.

Политик добавил, что кандидат от демократов Камала Харрис обладает недостаточным опытом, легко поддается влиянию и будет ощущать страх перед окружающими ее людьми. По словам Медведева, фактическое управление страной возьмут на себя ключевые министры и их помощники, а также, косвенно, семья Обама.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп также окажется привязанным к системным правилам. Он не сможет остановить конфликт на Украине, заключил зампред. 

Кроме Дональда Трампа и Камалы Харрис, в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома. Кто все эти люди и имеют ли они шансы на победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.

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Приятным подарком для кандидатов на пост президента США в день выборов, 5 ноября, станет продолжение успеха российских сил в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил зампред Совфеда России Дмитрий Медведев. «Лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост — продолжать громить киевский нацистский режим!» — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, выборы в Штатах для России ничего не изменят. Политик добавил, что кандидат от демократов Камала Харрис обладает недостаточным опытом, легко поддается влиянию и будет ощущать страх перед окружающими ее людьми. По словам Медведева, фактическое управление страной возьмут на себя ключевые министры и их помощники, а также, косвенно, семья Обама. Кандидат от республиканцев Дональд Трамп также окажется привязанным к системным правилам. Он не сможет остановить конфликт на Украине, заключил зампред.  Кроме Дональда Трампа и Камалы Харрис, в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома. Кто все эти люди и имеют ли они шансы на победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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