Приятным подарком для кандидатов на пост президента США в день выборов, 5 ноября, станет продолжение успеха российских сил в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщил зампред Совфеда России Дмитрий Медведев.
«Лучший способ сделать 5 ноября приятное кандидатам на высший американский пост — продолжать громить киевский нацистский режим!» — написал Медведев в своем telegram-канале. По его словам, выборы в Штатах для России ничего не изменят.
Политик добавил, что кандидат от демократов Камала Харрис обладает недостаточным опытом, легко поддается влиянию и будет ощущать страх перед окружающими ее людьми. По словам Медведева, фактическое управление страной возьмут на себя ключевые министры и их помощники, а также, косвенно, семья Обама.
Кандидат от республиканцев Дональд Трамп также окажется привязанным к системным правилам. Он не сможет остановить конфликт на Украине, заключил зампред.
Кроме Дональда Трампа и Камалы Харрис, в предвыборной гонке принимают участие и другие кандидаты на пост главы Белого дома. Кто все эти люди и имеют ли они шансы на победу, рассказали в новом выпуске информационного дайджеста «По фактам» от URA.RU.
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