20 августа 2024

The Mirror: окулист предупредил о рисках ослепнуть из-за макияжа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зрение может упасть из-за просроченной косметики
Зрение может упасть из-за просроченной косметики Фото:

Просроченная косметика и сон с макияжем могут лишить зрения. Об этом предупредил окулист Имран Али.

«Многие игнорируют срок годности своих косметических средств, но это может быть опасно. Мытье кистей и спонжей может быть рутинной работой, но это поможет свести к минимуму размножение бактерий. Сон с макияжем приводит не только к закупорке пор, но и наносит вред зрению — тушь для ресниц может попасть в глаза, что закупоривает слезные потоки и подвергает риску серьезных инфекций», — пишет издание The Mirror со ссылкой на слова Али.

Также врач отметил, что ослепнуть можно и из-за аллергической реакции. Отличить ее от обычного дискомфорта может быть непросто. «Если ваши глаза начинают зудеть, опухать или кожа на веках сохнет из-за косметики, немедленно прекратите ее использовать», — подчеркнул Имран Али. Он порекомендовал тем, кто носит контактные линзы, вернуться к очкам до полного восстановления глаз.

Сообщалось, что молодой маме, жаловавшейся на мигрень и сухость глаз, диагностировали опухоль головного мозга. Она начала замечать изменения в своем зрении после того, как родила ребенка. Девушке выписали глазные капли и очки, но головные боли и головокружение усилились.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Просроченная косметика и сон с макияжем могут лишить зрения. Об этом предупредил окулист Имран Али. «Многие игнорируют срок годности своих косметических средств, но это может быть опасно. Мытье кистей и спонжей может быть рутинной работой, но это поможет свести к минимуму размножение бактерий. Сон с макияжем приводит не только к закупорке пор, но и наносит вред зрению — тушь для ресниц может попасть в глаза, что закупоривает слезные потоки и подвергает риску серьезных инфекций», — пишет издание The Mirror со ссылкой на слова Али. Также врач отметил, что ослепнуть можно и из-за аллергической реакции. Отличить ее от обычного дискомфорта может быть непросто. «Если ваши глаза начинают зудеть, опухать или кожа на веках сохнет из-за косметики, немедленно прекратите ее использовать», — подчеркнул Имран Али. Он порекомендовал тем, кто носит контактные линзы, вернуться к очкам до полного восстановления глаз. Сообщалось, что молодой маме, жаловавшейся на мигрень и сухость глаз, диагностировали опухоль головного мозга. Она начала замечать изменения в своем зрении после того, как родила ребенка. Девушке выписали глазные капли и очки, но головные боли и головокружение усилились.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...