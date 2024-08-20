The Mirror: окулист предупредил о рисках ослепнуть из-за макияжа

Просроченная косметика и сон с макияжем могут лишить зрения. Об этом предупредил окулист Имран Али.
«Многие игнорируют срок годности своих косметических средств, но это может быть опасно. Мытье кистей и спонжей может быть рутинной работой, но это поможет свести к минимуму размножение бактерий. Сон с макияжем приводит не только к закупорке пор, но и наносит вред зрению — тушь для ресниц может попасть в глаза, что закупоривает слезные потоки и подвергает риску серьезных инфекций», — пишет издание The Mirror со ссылкой на слова Али.
Также врач отметил, что ослепнуть можно и из-за аллергической реакции. Отличить ее от обычного дискомфорта может быть непросто. «Если ваши глаза начинают зудеть, опухать или кожа на веках сохнет из-за косметики, немедленно прекратите ее использовать», — подчеркнул Имран Али. Он порекомендовал тем, кто носит контактные линзы, вернуться к очкам до полного восстановления глаз.
Сообщалось, что молодой маме, жаловавшейся на мигрень и сухость глаз, диагностировали опухоль головного мозга. Она начала замечать изменения в своем зрении после того, как родила ребенка. Девушке выписали глазные капли и очки, но головные боли и головокружение усилились.
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