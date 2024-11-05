Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать систему выплат военнослужащим, получившим серьезные ранения в ходе специальной военной операции. Это решение было принято в ходе встречи с заместителем министра обороны Анной Цивилевой.
«Это, безусловно, очень важное направление. Я знаю, что вы совсем недавно посетили целый ряд военно-медицинских учреждений, в том числе госпиталь им. А.А. Вишневского, где находятся военнослужащие, получившие самые сложные ранения», — заявил Белоусов в ходе встречи. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.
Целью нововведений является обеспечение адекватной материальной поддержки для бойцов с тяжелыми ранениями, включая тех, кто перенес ампутацию. Цивилева подчеркнула, что текущая система выплат не учитывает полностью серьезность и обстоятельства полученных ранений.
Отмечается, что в настоящее время военнослужащие при получении ранений имеют право на компенсацию в размере трех миллионов рублей. Существующий порядок предусматривает одинаковую сумму компенсации для всех раненых, вне зависимости от серьезности полученных травм — будь то легкая контузия или потеря конечности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.