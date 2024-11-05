Белоусов нашел способ поддержать раненых бойцов СВО. Видео

Белоусов поручил разработать систему выплат для тяжело раненных солдат СВО
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Белоусов выступил за усиление соцподдержки тяжело раненным бойцам на СВО
Белоусов выступил за усиление соцподдержки тяжело раненным бойцам на СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать систему выплат военнослужащим, получившим серьезные ранения в ходе специальной военной операции. Это решение было принято в ходе встречи с заместителем министра обороны Анной Цивилевой.

«Это, безусловно, очень важное направление. Я знаю, что вы совсем недавно посетили целый ряд военно-медицинских учреждений, в том числе госпиталь им. А.А. Вишневского, где находятся военнослужащие, получившие самые сложные ранения», — заявил Белоусов в ходе встречи. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ. 

Целью нововведений является обеспечение адекватной материальной поддержки для бойцов с тяжелыми ранениями, включая тех, кто перенес ампутацию. Цивилева подчеркнула, что текущая система выплат не учитывает полностью серьезность и обстоятельства полученных ранений.

Отмечается, что в настоящее время военнослужащие при получении ранений имеют право на компенсацию в размере трех миллионов рублей. Существующий порядок предусматривает одинаковую сумму компенсации для всех раненых, вне зависимости от серьезности полученных травм — будь то легкая контузия или потеря конечности.

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Министр обороны РФ Андрей Белоусов поручил разработать систему выплат военнослужащим, получившим серьезные ранения в ходе специальной военной операции. Это решение было принято в ходе встречи с заместителем министра обороны Анной Цивилевой. «Это, безусловно, очень важное направление. Я знаю, что вы совсем недавно посетили целый ряд военно-медицинских учреждений, в том числе госпиталь им. А.А. Вишневского, где находятся военнослужащие, получившие самые сложные ранения», — заявил Белоусов в ходе встречи. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.  Целью нововведений является обеспечение адекватной материальной поддержки для бойцов с тяжелыми ранениями, включая тех, кто перенес ампутацию. Цивилева подчеркнула, что текущая система выплат не учитывает полностью серьезность и обстоятельства полученных ранений. Отмечается, что в настоящее время военнослужащие при получении ранений имеют право на компенсацию в размере трех миллионов рублей. Существующий порядок предусматривает одинаковую сумму компенсации для всех раненых, вне зависимости от серьезности полученных травм — будь то легкая контузия или потеря конечности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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