РФ простила долгов на 20 млрд долларов Африке

Россия простила долгов на 20 млрд долларов Африке
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Россия простила Африке 20 млрд рублей Фото:

Россия списала африканским странам долги на сумму около 20 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов.

«Около 20 млрд [долларов] списали. У нас сейчас есть программа рефинансирования, чтобы долги перефокусировать на проекты развития», — подчеркнул Михаил Богданов в разговоре с ТАСС. Эти средства теперь используются для реализации социально-экономических проектов прямо в странах должниках.

По словам Богданова, перенаправление средств помогает улучшать уровень жизни в африканских странах. Теперь деньги направляются на финансирование развивающихся проектов в рамках программы рефинансирования.

Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» прошла на территории «Сириус» в Сочи 9—10 ноября. Мероприятие собрало 1,5 тысячи делегатов, включая 45 министров из стран Африканского континента. В рамках форума африканские партнеры, в частности — Намибия, отмечали, что у России и Африки налажено крепкое экономическое сотрудничество.

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Россия списала африканским странам долги на сумму около 20 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. «Около 20 млрд [долларов] списали. У нас сейчас есть программа рефинансирования, чтобы долги перефокусировать на проекты развития», — подчеркнул Михаил Богданов в разговоре с ТАСС. Эти средства теперь используются для реализации социально-экономических проектов прямо в странах должниках. По словам Богданова, перенаправление средств помогает улучшать уровень жизни в африканских странах. Теперь деньги направляются на финансирование развивающихся проектов в рамках программы рефинансирования. Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» прошла на территории «Сириус» в Сочи 9—10 ноября. Мероприятие собрало 1,5 тысячи делегатов, включая 45 министров из стран Африканского континента. В рамках форума африканские партнеры, в частности — Намибия, отмечали, что у России и Африки налажено крепкое экономическое сотрудничество.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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