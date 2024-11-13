РФ простила долгов на 20 млрд долларов Африке

Россия простила долгов на 20 млрд долларов Африке

13 ноября 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Россия простила Африке 20 млрд рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия списала африканским странам долги на сумму около 20 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. «Около 20 млрд [долларов] списали. У нас сейчас есть программа рефинансирования, чтобы долги перефокусировать на проекты развития», — подчеркнул Михаил Богданов в разговоре с ТАСС. Эти средства теперь используются для реализации социально-экономических проектов прямо в странах должниках. По словам Богданова, перенаправление средств помогает улучшать уровень жизни в африканских странах. Теперь деньги направляются на финансирование развивающихся проектов в рамках программы рефинансирования. Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» прошла на территории «Сириус» в Сочи 9—10 ноября. Мероприятие собрало 1,5 тысячи делегатов, включая 45 министров из стран Африканского континента. В рамках форума африканские партнеры, в частности — Намибия, отмечали, что у России и Африки налажено крепкое экономическое сотрудничество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия списала африканским странам долги на сумму около 20 миллиардов долларов. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ и спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов. «Около 20 млрд [долларов] списали. У нас сейчас есть программа рефинансирования, чтобы долги перефокусировать на проекты развития», — подчеркнул Михаил Богданов в разговоре с ТАСС. Эти средства теперь используются для реализации социально-экономических проектов прямо в странах должниках. По словам Богданова, перенаправление средств помогает улучшать уровень жизни в африканских странах. Теперь деньги направляются на финансирование развивающихся проектов в рамках программы рефинансирования. Первая министерская конференция Форума партнерства «Россия — Африка» прошла на территории «Сириус» в Сочи 9—10 ноября. Мероприятие собрало 1,5 тысячи делегатов, включая 45 министров из стран Африканского континента. В рамках форума африканские партнеры, в частности — Намибия, отмечали, что у России и Африки налажено крепкое экономическое сотрудничество.