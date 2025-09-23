Пара украинских дронов сбита над Москвой

Пара украинских дронов была сбита силами ПВО над Москвой. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
С 22 сентября ВСУ приступили к проведению атак на территории российских регионов. Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены беспилотники в воздушном пространстве Москвы, Московской области, а также ряда других субъектов РФ. В ряде аэропортов были внесены коррективы в расписание полетов. Задержки и отмены рейсов были зафиксированы в московских аэропортах, а также в Калуге, Самаре и других городах страны.
