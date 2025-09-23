Пара украинских дронов сбита над Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С 22 сентября ВСУ приступили к проведению атак на территории российских регионов
С 22 сентября ВСУ приступили к проведению атак на территории российских регионов Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

Пара украинских дронов была сбита силами ПВО над Москвой. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

С 22 сентября ВСУ приступили к проведению атак на территории российских регионов. Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены беспилотники в воздушном пространстве Москвы, Московской области, а также ряда других субъектов РФ. В ряде аэропортов были внесены коррективы в расписание полетов. Задержки и отмены рейсов были зафиксированы в московских аэропортах, а также в Калуге, Самаре и других городах страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пара украинских дронов была сбита силами ПВО над Москвой. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. «Силами ПВО Минобороны отражена атака двух беспилотных средств, атаковавших Москву», — написал Собянин в своем telegram-канале. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. С 22 сентября ВСУ приступили к проведению атак на территории российских регионов. Средствами ПВО были перехвачены и уничтожены беспилотники в воздушном пространстве Москвы, Московской области, а также ряда других субъектов РФ. В ряде аэропортов были внесены коррективы в расписание полетов. Задержки и отмены рейсов были зафиксированы в московских аэропортах, а также в Калуге, Самаре и других городах страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...