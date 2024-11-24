«Фокус»: США не передадут Украине защиту от «Орешника»

США вряд ли поставят Украине систему ПВО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), которая может сбивать баллистические ракеты, коей является, в том числе, «Орешник», сообщили в украинских СМИ. Среди причин указывается высокая стоимость этого оружия и его боеприпасов.
«А вдруг россияне уничтожат или повредят эту систему, как было не раз c ЗРК Patriot? Все же три миллиарда долларов — не малые деньги, в три раза больше цены установки Patriot», — заявил военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в беседе с изданием «Фокус.ua». Он добавил, что стоимость одного выстрела из THAAD — 20 миллионов долларов.
Также, по словам эксперта, для использования этой системы украинских военных придется специально обучать в течение нескольких месяцев. США могут предоставить такие системы на ограниченное время, отметил Ступак. Однако эта вероятность снижается из-за риска уничтожения системы.
Ранее стало известно, что в ответ на удары Украиной ракетами ATACMS и Storm Shadow по Курской и Брянской области, Россия ударила новейшей ракетой «Орешник» по оборонно-военному комплексу «Южмаш» в Днепропетрвоске. По сообщениям очевидцев, эта ракета полностью уничтожила завод с одного попадания, пишет «Царьград».
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