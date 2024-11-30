Европа отказалась от ядерных исследований с Россией и Белоруссией

Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) решила прекратить сотрудничество с научными учреждениями из России и Белоруссии. Об этом сообщает портал Swissinfo.
«ЦЕРН прекратила сотрудничество с научными институтами России и Белоруссии», — говорится в материале. Там добавили, что это решение затронет множество научных проектов. Однако сотрудничество с российскими учеными по другим соглашениям продолжится. В ЦЕРН отметили, что отсутствие российских ученых будет заметно, но организация сможет компенсировать эту утрату.
ЦЕРН, расположенная на границе Швейцарии и Франции, является крупнейшей лабораторией физики высоких энергий, где проводятся исследования с использованием Большого адронного коллайдера. В марте 2024 года организация сообщила о прекращении сотрудничества с почти 500 сотрудниками, связанными с Россией, а в июне 2022 года совет ЦЕРН решил не продлевать соглашения с РФ и Белоруссией.
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