Мужчина покусал парня в туалете петербургского ТРЦ

В Санкт-Петербурге в торгово-развлекательном центре «Прибалтийский» мужчина напал и покусал за ноги 24-летнего парня. Агрессор был в состоянии алкогольного опьянения.
«Парень зашел в туалет, и на него сразу же набросился мужик, по виду пьяный. Началась потасовка, и парень пшикнул в лицо обидчику перцовым баллончиком, а после вытащил его в холл», — рассказал источник РЕН ТВ.
Как выяснилось позже, прежде чем напасть на молодого человека, дебошир успел проявить агрессию в отношении других посетителей и сотрудника торгового центра. В отношении нарушителя было подано четыре заявления, и сейчас полиция проводит расследование.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу петербургского МВД. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о пьяном мужчине, который попытался изнасиловать девушку в Санкт-Петербурге. Нападавший проник в квартиру девушки, когда она вытряхивала коврик.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.