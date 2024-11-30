30 ноября 2024

Мужчина покусал парня в туалете петербургского ТРЦ

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина выволок парня в холл ТЦ
Мужчина выволок парня в холл ТЦ Фото:

В Санкт-Петербурге в торгово-развлекательном центре «Прибалтийский» мужчина напал и покусал за ноги 24-летнего парня. Агрессор был в состоянии алкогольного опьянения.

«Парень зашел в туалет, и на него сразу же набросился мужик, по виду пьяный. Началась потасовка, и парень пшикнул в лицо обидчику перцовым баллончиком, а после вытащил его в холл», — рассказал источник РЕН ТВ.

Как выяснилось позже, прежде чем напасть на молодого человека, дебошир успел проявить агрессию в отношении других посетителей и сотрудника торгового центра. В отношении нарушителя было подано четыре заявления, и сейчас полиция проводит расследование.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу петербургского МВД. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о пьяном мужчине, который попытался изнасиловать девушку в Санкт-Петербурге. Нападавший проник в квартиру девушки, когда она вытряхивала коврик.

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В Санкт-Петербурге в торгово-развлекательном центре «Прибалтийский» мужчина напал и покусал за ноги 24-летнего парня. Агрессор был в состоянии алкогольного опьянения. «Парень зашел в туалет, и на него сразу же набросился мужик, по виду пьяный. Началась потасовка, и парень пшикнул в лицо обидчику перцовым баллончиком, а после вытащил его в холл», — рассказал источник РЕН ТВ. Как выяснилось позже, прежде чем напасть на молодого человека, дебошир успел проявить агрессию в отношении других посетителей и сотрудника торгового центра. В отношении нарушителя было подано четыре заявления, и сейчас полиция проводит расследование. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу петербургского МВД. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о пьяном мужчине, который попытался изнасиловать девушку в Санкт-Петербурге. Нападавший проник в квартиру девушки, когда она вытряхивала коврик.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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