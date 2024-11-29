В Петербурге мужчина чуть не изнасиловал вытряхивающую коврик девушку

Незнакомый мужчина в нетрезвом состоянии силой проник в квартиру к девушке, пока она вытряхивала коврик в подъезде. Об этом сообщила жертва, обратившись в полицию, предварительно, он хотел ее изнасиловать.
«Девушка в стрессовой ситуации смогла обхитрить пьяного извращенца — отвлекла его разговорами и приглашениями на чай/кино/домино. Все с одной целью — чтобы убрался от двери и освободил проход. План Марии сработал, она сбежала из дома и не возвращалась какое-то время, а затем обратилась в полицию», — написал о случившемся telegram-канал «Mash на Мойке». По словам девушки, мужчине на вид около 50 лет, лысый.
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