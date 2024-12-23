23 декабря 2024

Власти Перми установили новые цены на проездные в транспорте

© Служба новостей «URA.RU»
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Стоимость проездных в Перми вырастет в 2025 году
Стоимость проездных в Перми вырастет в 2025 году Фото:

Мэр Перми Эдуард Соснин подписал постановление об увеличении стоимости проездных в общественном транспорте. Оно опубликовано на сайте городской администрации.

«С 15 апреля 2025 года стоимость одной поездки вырастет с 37 до 40 рублей. Стоимость безлимитного проездного на один день будет 150 рублей (сейчас 139), проездной на 15 дней будет стоить 1 080 рублей (сейчас 999). Безлимитный проездной на месяц обойдется пермякам в 2 040 рублей (сейчас 1887)», — следует из документа.

Приобретая проездной на 40 поездок в месяц, горожане заплатят 1 440 рублей, тогда как сейчас он стоит 1 332 рубля. Безлимитный проездной на три месяца обойдется в 5 760 рублей против нынешних 5 328 рублей, а безлимит на год будет стоить 15 600 (сейчас он стоит 14 430 рублей.

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Мэр Перми Эдуард Соснин подписал постановление об увеличении стоимости проездных в общественном транспорте. Оно опубликовано на сайте городской администрации. «С 15 апреля 2025 года стоимость одной поездки вырастет с 37 до 40 рублей. Стоимость безлимитного проездного на один день будет 150 рублей (сейчас 139), проездной на 15 дней будет стоить 1 080 рублей (сейчас 999). Безлимитный проездной на месяц обойдется пермякам в 2 040 рублей (сейчас 1887)», — следует из документа. Приобретая проездной на 40 поездок в месяц, горожане заплатят 1 440 рублей, тогда как сейчас он стоит 1 332 рубля. Безлимитный проездной на три месяца обойдется в 5 760 рублей против нынешних 5 328 рублей, а безлимит на год будет стоить 15 600 (сейчас он стоит 14 430 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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