Политолог Бондаренко: мирные переговоры по Украине будут трехэтапными

Украинский политолог Константин Бондаренко в интервью для Youtube-канала UkrLife поделился своим видением того, как будут проходить переговоры по урегулированию конфликта. Он отметил, что процесс будет разделен на три этапа, что, по его мнению, затянет переговоры на длительное время.
«Скорее всего, будет несколько этапов переговорного процесса», — сказал эксперт. На первом этапе, по словам Бондаренко, США и Россия будут обсуждать вопросы, касающиеся Украины. Он выразил сожаление по поводу того, что при новом президенте США Дональде Трампе принцип «ничего об Украине без Украины», сформулированный ранее в Вашингтоне, больше не будет соблюдаться.
На втором этапе переговоров США вступят в диалог с Украиной, который, по мнению Бондаренко, скорее будет напоминать диктат. Политолог предположил, что в случае несогласия Киева с условиями Вашингтона, последний может прекратить финансирование и военную поддержку Украины. Третий этап предусматривает переговоры между украинской и российской делегациями, перед которыми США могут потребовать от Украины проведение выборов для обеспечения легитимности участников переговоров.
В столице Украины возрастает уверенность в том, что урегулирование украинского конфликта может произойти к 2025 году. Это связано с обсуждениями возможного мирного решения после того, как Дональд Трамп был избран президентом США, сообщает The Washington Post. Украинский конфликт завершится в 2025 году мирным договором или уничтожением одной из сторон, считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает RT.
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