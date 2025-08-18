На актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова подали в суд

В Тверской суд Москвы поступил иск к депутату Госдумы РФ и актеру Дмитрию Певцову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.
«В столичный суд поступил иск к депутату Государственной Думы Дмитрию Певцову», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Истцом выступает гражданка Тищенко А.Е., которая требует защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать денежную компенсацию за моральный вред.
Согласно материалам дела, Тищенко А.Е. утверждает, что Певцов отказал ей в личном приеме. Более того, депутат допустил публичные оскорбления в адрес истца. По мнению Тищенко, эти действия причинили ей нравственные страдания и душевные переживания. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству назначена на 15 сентября 2025 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.