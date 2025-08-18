На актера и депутата Госдумы Дмитрия Певцова подали в суд

Певцов отказал истцу в личном приеме
Певцов отказал истцу в личном приеме

В Тверской суд Москвы поступил иск к депутату Госдумы РФ и актеру Дмитрию Певцову. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

«В столичный суд поступил иск к депутату Государственной Думы Дмитрию Певцову», — говорится в официальном telegram-канале пресс-службы. Истцом выступает гражданка Тищенко А.Е., которая требует защитить свою честь, достоинство и деловую репутацию, а также взыскать денежную компенсацию за моральный вред.

Согласно материалам дела, Тищенко А.Е. утверждает, что Певцов отказал ей в личном приеме. Более того, депутат допустил публичные оскорбления в адрес истца. По мнению Тищенко, эти действия причинили ей нравственные страдания и душевные переживания. Подготовка гражданского дела к судебному разбирательству назначена на 15 сентября 2025 года.

