Минтранс пообещал масштабные транспортные нацпроекты за 8 трлн рублей

Минтранс инициировал создание двух национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», на которые будет потрачено порядка восьми триллионов рублей, сообщили в Кремле. Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» пройдет обновление общественного транспорта в России.
«До 2030 года сформированы два национальных проекта — „Эффективная транспортная система“ и „Инфраструктура для жизни“. <...> На эти два нацпроекта будет направлено около восьми триллионов рублей», — говорится в telegram-канале Кремля. Отмечается, что также Минтранс создал третий проект — «Речные магистрали».
Ранее в Минтрансе по Московской области сообщили, что в 2025 году отремонтируют более 1,4 тысячи объектов дорожной сети, их протяженность составляет 1,5 тысячи километров. Уточняется, что на объектах будет восстановлено освещение и устранены ямы, передает RT.
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