Минтранс пообещал масштабные транспортные нацпроекты за 8 трлн рублей

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Минтранс создал два нацпроекта по сфере транспорта
Минтранс создал два нацпроекта по сфере транспорта Фото:

Минтранс инициировал создание двух национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», на которые будет потрачено порядка восьми триллионов рублей, сообщили в Кремле. Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» пройдет обновление общественного транспорта в России.

«До 2030 года сформированы два национальных проекта — „Эффективная транспортная система“ и „Инфраструктура для жизни“. <...> На эти два нацпроекта будет направлено около восьми триллионов рублей», — говорится в telegram-канале Кремля. Отмечается, что также Минтранс создал третий проект — «Речные магистрали». 

Ранее в Минтрансе по Московской области сообщили, что в 2025 году отремонтируют более 1,4 тысячи объектов дорожной сети, их протяженность составляет 1,5 тысячи километров. Уточняется, что на объектах будет восстановлено освещение и устранены ямы, передает RT.  

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Минтранс инициировал создание двух национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», на которые будет потрачено порядка восьми триллионов рублей, сообщили в Кремле. Также в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» пройдет обновление общественного транспорта в России. «До 2030 года сформированы два национальных проекта — „Эффективная транспортная система“ и „Инфраструктура для жизни“. <...> На эти два нацпроекта будет направлено около восьми триллионов рублей», — говорится в telegram-канале Кремля. Отмечается, что также Минтранс создал третий проект — «Речные магистрали».  Ранее в Минтрансе по Московской области сообщили, что в 2025 году отремонтируют более 1,4 тысячи объектов дорожной сети, их протяженность составляет 1,5 тысячи километров. Уточняется, что на объектах будет восстановлено освещение и устранены ямы, передает RT.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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