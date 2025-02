Telegraph: США приостановили план урегулирования конфликта на Украине

США хотят учитывать мнение Европы по поводу урегулирования на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU Администрация президента США Дональда Трампа решила приостановить разработку плана по урегулированию украинского конфликта для того, чтобы принять во внимание мнения европейских союзников. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на свои источники. Спецпосланник США по Украине и России Кит Келлог выразил намерение внимательно выслушать европейских партнеров. «Я выслушаю точки зрения на ту форму, которую должен принять мирный план, и какой вклад в мирный процесс могут внести правительства других стран», — отметил Келлог в разговоре с европейскими дипломатами. Кроме того, Келлог обещал, что детали нового плана будут оглашены на Мюнхенской конференции по безопасности в ближайшие выходные. По информации The Daily Telegraph, предложение будет включать продолжение военной поддержки Киева Соединенными Штатами в обмен на доступ к редкоземельным металлам Украины. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил, что у Трампа отсутствует конкретный план по снижению напряженности в конфликте на Украине, и ограничивается лишь непродуктивными обсуждениями. Парламентарий подчеркнул, что телефонный разговор между президентами Трампом и Путиным, возможно, уже прошел, но утверждать это с полной уверенностью сложно. При этом, по информации издания New York Post, переговоры действительно состоялись, однако официальные представители Кремля не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

