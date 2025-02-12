«Величественный и элитный»: стала известна цена гроба Олега Стриженова

Народного артиста СССР Олега Стриженова похоронили в роскошном гробу за несколько сотен тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU сообщила основатель похоронного бюро «Благо» из Самары Екатерина Костылева.
«Это элитный гроб итальянского производства, двухкрышечный. Его стоимость начинается от 230 тысяч рублей. Величественный лакированный гроб от итальянских мастеров. Изнутри он обит премиальной тканью цвета айвори. Отполирован и покрыт темным лаком, подчеркивающим цвет натурального дерева. Ручки — рейлинги. Они придают великолепие этому ритуальному изделию», — рассказала эксперт.
Прощание и отпевание актера состоялись в храме Святителя Николая на Трех Горах в Москве. Выбор места стал последней волей покойного. Сын актера, кинорежиссер Александр Стриженов, пояснил, что отец «не хотел лежать на сцене». Поэтому семья отказалась от проведения траурной процессии в культурном заведении. Свою площадку для прощания, в частности, предлагал Дом кино.
Около храма были венки от Союза кинематографистов и роскошный с алыми розами от президента Российской Федерации Владимира Путина. Екатерина Костылева в беседе с URA.RU сообщила, что такой венок стоит порядка 150 тысяч рублей.
Олега Стриженова, скончавшегося на 96-м году жизни, похоронили на Троекуровском кладбище. Рядом с его могилой покоятся актрисы Анастасия Заворотнюк и Нина Русланова.
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